OPPO lancia 'RAM+', tecnologia che trasforma l'archiviazione in massimo 7 GB di RAM

Mentre prosegue l’OPPO Summer Tour, il produttore di smartphone cinese ha deciso di lanciare un aggiornamento che introdurrà su diversi modelli la nuovissima tecnologia di espansione della RAM, anche se solo su un numero limitato di dispositivi e in alcuni mercati selezionati.

Come ripreso anche da Slashgear, OPPO introdurrà la feature RAM+ in Medio Oriente e Africa per permettere al sistema operativo Android in dotazione di convertire parte della memoria flash di archiviazione in memoria RAM, certamente più lenta ma comunque in grado di migliorare le prestazioni soprattutto in caso di multitasking e su smartphone di fascia medio-bassa.

Del resto, a godere di questa feature saranno prodotti come OPPO A94, OPPO A74 e tutta la gamma OPPO Reno 5 (Reno5 A, Reno5 Z, Reno5 K, Reno5 Pro, Reno5 Pro Plus, Reno5 5G, Reno 5), modelli che certamente faranno notare i benefici dell’implementazione di questa novità, la quale necessiterà solamente dell’attivazione tramite le impostazioni del telefono scegliendo tra tre livelli di regolazione e un massimo di 7 GB di RAM in più. Ovviamente, maggiore sarà la “RAM+” voluta dall’utente e più calerà la quantità di archiviazione disponibile. Non è noto, invece, se giungerà anche in Occidente o nel resto del mondo, al di fuori delle due suddette regioni di mercato.

Anche su Redmi Note 10 Pro sono stati aggiunti 2 GB di RAM virtuale, facendo pensare all’arrivo della medesima feature con EMUI 13 su tutti gli smartphone Xiaomi.