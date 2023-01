Oppo lancia Reno8 T, lo smartphone con fotocamera da 100MP da 399,90 Euro

Oppo annuncia oggi l’arrivo di Oppo Reno8 T sul mercato italiano, il nuovo smartphone con fotocamera posteriore da 100 megapixel, con design in vetroresina e Fluency Protection di 48 mesi.

Il punto focale della scheda tecnica è proprio rappresentato dalla fotocamera posteriore da 100 megapixel, che è completata da una lente anteriore da 32 megapixel e Microlens da 2MP con ingrandimento 20x e 40x. Il comparto d’imaging include anche delle funzioni aggiuntive presenti sui top di gamma, come l’AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, AI Portrait Retouching e Flash Snaspshot.

La colorazione Sunset Orange è caratterizzata da un design in fibra di pelle e vetroresina in colore arancione, ma nei negozi gli utenti lo troveranno anche in Midnight Black con “Oppo Glow” che conferisce al dispositivo un tocco setoso e liscio, con anello riflettente nel modulo della fotocamera che conferisce ancora più luminosità.

Proprio la lavorazione vetroresina ha reso possibile rimuovere i bordi in plastica. Oppo Reno8 T pesa 180 grammi ed ha uno spessore di 7,80mm nella versione Midnight Black e 183g e 7,85mm on quella Sunset Orange.

Oppo ha anche lavorato sulle prestazioni: troviamo l’esclusivo Dynamic Computing Engine che fornisce un sistema operativo fluido e stabile. Oppo Labs ha anche testato la Fluency Protection di 48 mesi per fare in modo che lo smartphone mantenga un alto livello di fluidità anche dopo anni di utilizzo. Garantito il supporto alla ricarica rapida da 33W SUPERVOOC della batteria di 5000 mAh che si carica al 100% in 67 minuti ed offre 2,01 ore di conversazione con una carica di 5 minuti.

Il dispositivo è dotato di 8GB di RAM e 128GB di memoria nel modello standard, ma è possibile espandere la RAM fino ad 8GB tramite la tecnologia di espansione RAM di Oppo.

Lo schermo AMOLED è da 6,4 pollici con refresh rate di 90Hz, mentre per quanto riguarda l’audio è dotato di un altoparlante Dual Stereo.

Il dispositivo è disponibile da oggi su Oppo Store, Amazon e presso i principali rivenditori al prezzo di 399,99 Euro.