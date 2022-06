Oppo lancia i Summer Days: promozioni sulla migliore tecnologia Oppo

Con l'inizio di Giugno, ci avviciniamo alla stagione estiva e per l'occasione Oppo ha deciso di lanciare i Summer Days. Il produttore, fino al 30 Giugno 2022, permetterà di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti che abbracciano tutto il listino.

Fino alla fine del mese sarà possibile acquistare Oppo Find X5 Pro (qui trovate la recensione di Oppo Find X5 Pro) insieme ad Oppo Enco X, Oppo Watch Free, AirVOOC Wireless Charger ed una cover a soli 1.199,99 Euro.

La stessa promozione però è riservata anche ad Oppo Find X5, ad esclusione dell'AirVOOC Wireless Charger, ed è disponibile a 899,99 Euro. Oppo Find X5 Lite invece è disponibile insieme ad Oppo Enco Free2, Oppo Band Sport e cover a 499,99 Euro.

In sconto troviamo anche i prodotti della famiglia Reno6, disponibili in bundle con Oppo Enco Air2 al prezzo di 399,99 Euro per Reno 6con flash cover e 599,99 Euro per Reno6 Pro ed una cover.

Oppo Reno7, invece, è disponibile insieme ad Oppo Band Style al prezzo di 289,99 Euro.

Acquistando Oppo Enco X insieme ad Oppo Band Stye si potrà godere di uno sconto che farà calare il prezzo a 129,99 Euro. Mentre Oppo Enco Free 2 insieme ad Oppo Band Sport cala a 99,99 Euro.

Le promozioni sono disponibili direttamente su Oppo Store e su Amazon.