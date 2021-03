OPPO potrebbe lanciare il suo primo smartphone pieghevole a fine giugno

OPPO potrebbe essere prossima al lancio del suo primo smartphone pieghevole in assoluto: in un mercato attualmente dominato da Samsung, accompagnata però da brand come Huawei e Motorola, la società cinese avrebbe intenzione di debuttare nella seconda metà del 2021 per sfidare questi grandi nomi.

Secondo quanto riportato da Android Central, sul social cinese Weibo il rinomato tipster Digital Chat Station ha pubblicato un breve post in cui viene detto che il foldable di debutto firmato OPPO potrebbe arrivare anche a giugno 2021, ma per ora non sono noti dettagli riguardanti le specifiche tecniche o le funzionalità in dotazione.

Quando abbiamo parlato del possibile smartphone pieghevole della serie Google Pixel, però, abbiamo anche accennato che altre aziende come OPPO e Xiaomi avrebbero chiesto, assieme a Big G, la produzione di display OLED alla divisione Samsung Display. In tale occasione, abbiamo omesso altri dettagli rilasciati dal sito sudcoreano The Elec, il quale aveva affermato che il primo foldable di casa OPPO potrebbe avere un design a conchiglia come il Samsung Galaxy Z Flip o il Motorola RAZR e un display principale da ben 7,7 pollici, assieme a uno schermo esterno da 1,5 o 2 pollici.

Quello che vedete in copertina, invece, è un concept phone presentato dalla stessa OPPO a dicembre 2020 con pannello da 7 pollici. Insomma, le indiscrezioni di mercato e gli indizi sono tanti e pochi allo stesso tempo, dato che ci sono piccoli pezzi del puzzle da ogni parte della rete ma nessun quadro completo. Per questo, intanto consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze.

OPPO però ha anche un altro prodotto innovativo particolarmente atteso per il rilascio nel 2021, ovvero lo smartphone con schermo estendibile OPPO X 2021, da noi provato a metà febbraio.