OPPO al lavoro su Find X6 e X6 Pro: trapelano chipset e dettagli sullo schermo

OPPO sta lavorando a degli smartphone pieghevoli, questo ormai lo sappiamo per certo. Intanto, però, pare che il colosso cinese stia sviluppando anche la nuova generazione di smartphone Find, composta da Find X6 e Find X6 Pro, di cui oggi sono trapelate alcune specifiche tecniche.

Secondo il tipster Digital Chat Station, che ha riportato le sue indiscrezioni su Weibo, OPPO Find X6 avrà uno schermo con risoluzione 1,5K, mentre OPPO Find X6 Pro avrà un display 2K completo, segnando un deciso salto in avanti, in termini di qualità dello schermo, rispetto a Find X5 Pro. Purtroppo, però, il leaker cinese non ha fornito informazioni circa le dimensioni e la tipologia del pannello adottata da OPPO per i suoi nuovi smartphone.

Spostandoci sotto la scocca dei due device, le cose si fanno più interessanti, perché OPPO Find X6 Pro avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2, stando a quanto riporta Digital Chat Station. La novità, però, è che tale chipset non sarà presente sul modello "vanilla" dello smartphone, dal momento che il Find X6 avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1, il mid-gen di Qualcomm lanciato a luglio.

Finora, OPPO è stata uno dei pochi OEM a non aver lanciato smartphone con il SoC Qualcomm di metà generazione, il che lascia pensare che l'azienda stia "tenendo da parte" il chipset per un futuro smartphone, che potrebbe proprio essere il Find X6. D'altro canto, secondo i rumor, anche OPPO Find N Fold e OPPO Find N Flip saranno dotati fin dal lancio di un SoC Snapdragon 8 Gen2.

Lo scorso anno, in effetti, OPPO Find X5 aveva un SoC Snapdragon 888, contro lo Snapdragon 8 Gen1 di OPPO Find X5 Pro: è dunque possibile che la compagnia cinese voglia continuare su questa stessa strada anche per il 2023. Ad ogni modo, Digital Chat Station ha confermato che i Find X6 saranno lanciati nel primo trimestre del 2023 in tutto il mondo.