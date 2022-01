OPPO è già al lavoro su OPPO Find N 2 e su uno smartphone 'a conchiglia'? Il rumor

Dopo aver lanciato OPPO Find N lo scorso dicembre, OPPO sembra intenzionata ad ampliare la sua presenza nel mercato foldable con uno smartphone clamshell simile al Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, sfruttando l'onda lunga del successo fatto riscontrare in Cina proprio da OPPO Find N.

La notizia arriva dal noto tipster Mukul Sharma, e spiega che OPPO ha appena iniziato i lavori su un device clamshell, dotato di un form factor simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold 3. Se la voce fosse confermata, il device sarebbe il primo smartphone "flip" di OPPO, e potrebbe essere lanciato sul mercato nel terzo trimestre del 2022.

A quanto pare, il device avrà un nome simile ad OPPO Find N, rientrando cioè nella linea "Find" del produttore cinese, mentre, al pari dello smartphone foldable già in commercio, avrà anche un prezzo decisamente competitivo, cioè nettamente inferiore a quello del Galaxy Z Flip 3.

Se OPPO riuscisse davvero a tenere basso il prezzo dello smartphone garantendo una buona qualità dell'hardware e del design del dispositivo, come peraltro ha già fatto con OPPO Find N, anche il device clamshell potrebbe rivelarsi un successo, surclassando i già ottimi risultati commerciali che OPPO Find N ha fatto registrare in Cina.

Ad ogni modo, eccetto per il nome il nuovo smartphone "flip" di OPPO rimane sconosciuto in ogni suo dettaglio, a partire dalla scheda tecnica: d'altro canto, Sharma ha già spiegato che il device è in una fase ancora precoce di lavorazione.

Infine, lo stesso leaker ha stabilito che OPPO sta lavorando al successore di Find N: l'azienda avrebbe preso la decisione di continuare il suo impegno in campo foldable per via del grande successo del suo primo smartphone pieghevole in Cina, anche se per il momento OPPO Find N non è ancora arrivato in occidente. La seconda iterazione della serie Find N dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi cinesi a fine 2022 o, al più tardi, a inizio 2023.