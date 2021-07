OPPO al lavoro sul suo primo smartphone da gaming: come potrebbe essere

La famiglia di aziende cinesi sotto la multinazionale BBK Electronics, composta da OPPO, OnePlus, vivo, Realme e iQOO, si sta muovendo lentamente verso il mondo del gaming su smartphone. Dopo il lancio di OnePlus 9R in India, ora è OPPO il brand che potrebbe essere prossimo al lancio del suo primo dispositivo mobile da gaming.

In rete è infatti apparsa la certificazione di uno smartphone non annunciato dal brand cinese, depositata presso l’Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO): in tali documenti, individuati e ripresi da 91mobiles, non c’è alcuna voce che lasci intuire il nome del dispositivo o il numero di modello, eppure abbiamo diverse immagini, tra cui quella che vedete in calce all’articolo, perfette per capire alcuni dettagli sul design del prodotto.

Si parla di uno smartphone con cornici leggermente spesse nella parte superiore, con ogni probabilità in quanto sarà la sezione che ospiterà fotocamera frontale e altri sensori, mentre sul retro si trovano dei dettagli "futuristici" tipici di altri smartphone da gaming come Lenovo Legion Phone Duel 2, mantenendo però il classico modulo fotocamera posteriore in alto a sinistra sul retro, il quale sembra essere dotato di quattro sensori e flash LED. A destra, infine, troviamo sulla scocca il pulsante di accensione, mentre a sinistra ci sono i controlli del volume.

Per ora non ci sono altre informazioni in merito, ma possiamo aspettarci qualche ulteriore segnale nel corso delle prossime settimane, tra benchmark e altri certificati. Riuscirà questo smartphone da gaming OPPO a competere con altri colossi come ASUS ROG Phone 5, Lenovo Legion Phone Duel 2 o Red Magic 6R? Staremo a vedere.