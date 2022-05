OPPO al lavoro su smartphone pieghevole a conchiglia: si parla già del prezzo

La nostra prova di OPPO Find N, primo smartphone pieghevole della società cinese, ci ha offerto la possibilità di analizzare come essa si stia approcciando al mondo dei foldable. Dopo un convincente modello con form factor a libro, a quanto pare OPPO sta lavorando sul primo Find a conchiglia.

A rivelare qualche dettaglio ulteriore alla stampa internazionale è stato il rinomato informatore asiatico Digital Chat Station tramite il social network cinese Weibo, come ripreso da Gizchina. Secondo lui, il prossimo dispositivo pieghevole firmato OPPO è destinato ad assumere il form factor a conchiglia sullo stile del Samsung Galaxy Z Flip4, del Motorola RAZR e dello Huawei P50 Pocket da noi provato a febbraio. Una scelta piuttosto logica, data la tendenza generale del mercato foldable.

In merito alle specifiche tecniche DCS non si è dilungato, limitandosi ad affermare che tale dispositivo dovrebbe basarsi sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, la versione potenziata dell’ultimo SoC top di gamma. Tuttavia, non è mancato qualche dettaglio relativamente al prezzo che dovrebbe raggiungere quota 7.000 yuan o 1.060 Dollari circa al cambio attuale; ovviamente la cifra esatta è destinata a essere differente, ma ci chiarisce l’intenzione di OPPO di sfidare direttamente il rivale cinese Huawei P50 Pocket venduto a 1.599,90 Euro in Italia e 8.988 yuan in Cina.

Il nostro consiglio resta quello di prendere questi dati con le pinze, sebbene il debutto futuro di un OPPO “flip” sia già classificabile come “altamente probabile”.