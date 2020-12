OPPO al lavoro con Sony per la fotocamera del top di gamma Find X3

In seguito alla presentazione ufficiale della gamma OPPO Reno 5 composta da OPPO Reno 5, OPPO Reno 5 Pro e OPPO Reno 5 Pro+, ora l’attenzione dei tipster del settore si è spostata sul futuro degli smartphone della azienda cinese, nello specifico della gamma ammiraglia Find X3 attesa per l’arrivo sul mercato con fotocamera firmata Sony.

Stando a quanto riportato su Weibo dal rinomato leaker Digital Chat Station e ripreso dai colleghi di Gizmochina, infatti, il top di gamma OPPO Find X3 dovrebbe essere equipaggiato col sensore IMX789 presumibilmente prodotto da Sony in esclusiva (momentanea) per la società del Dragone, continuando così la nota collaborazione tra i due marchi. Mancano però altri dettagli, lasciando spazio alle supposizioni degli utenti e dei tipster per cui il comparto fotocamera dovrebbe essere composto da doppio sensore principale, di cui uno da 50 MP.

Con ogni probabilità tutto ciò riguarderà esclusivamente Find X3 Pro e Pro+, le due soluzioni più costose della serie flagship attesa per il 2021. Tra le altre voci diffuse da altri tipster come Evan Blass si parla di un display con bordi curvi da 6.7 pollici con risoluzione 1440 x 3216 per il modello Find X3 Pro, ma consigliamo come sempre di prendere tutti questi dati con le pinze.

Rimanendo nel mondo OPPO, a inizio dicembre sono apparsi in rete dei brevetti riguardanti un modulo fotocamera dal design rettangolare con angoli arrotondati separabile dal corpo del telefono per essere utilizzato da remoto. Dotato di batteria integrata e in grado di supportare connessioni USB-C, Wi-Fi, Bluetooth e NFC, questo modulo speciale potrebbe decisamente innovare il mondo della fotografia da smartphone. Sony verrà coinvolta anche per questo progetto? Sarà solo il tempo a darci una risposta.