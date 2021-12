OPPO mostra fotocamera posteriore retrattile: arriverà tra una settimana

Le soluzioni adottate dai vari produttori di smartphone per i rispettivi comparti fotocamera sono variegate. In passato, per esempio, OPPO ci ha deliziato con una fotocamera che funziona da microscopio. La stessa azienda è però pronta a sorprenderci ancora, dato che sta per lanciare sul mercato una fotocamera retrattile.

Ebbene sì: OPPO ha sviluppato una tecnologia proprietaria che consente a un sensore di sporgersi dallo spazio a esso dedicato nel momento in cui viene aperta l’applicazione Fotocamera dello smartphone. Un breve video di questo espediente tecnico in azione lo trovate proprio in calce all’articolo, nel tweet pubblicato dalla società cinese. Il video ci mostra poi come la fotocamera sia in grado di resistere anche all’acqua e come, in caso di caduta, il sensore si ritiri nel suo slot per evitare danni.

Purtroppo al momento non sono note le specifiche tecniche, eccetto per qualche particolare mostrato proprio dall’isola della fotocamera visibile nel video: il testo scritto rivela infatti la dimensione del sensore di 1/1,56 pollici, lunghezza focale di 50 mm e un'apertura f/2,4. Inoltre, si nota come la dimensione sia identica al Sony IMX766 da 50 MP in dotazione allo smartphone OPPO Find X3 Pro.

Fortunatamente non dovremo attendere molto per sapere maggiori dettagli riguardo la fotocamera retrattile, dato che essa verrà mostrata da OPPO durante l’Inno Day 2021 del 14-15 dicembre. Insomma, meglio tenere occhi e orecchie aperte!