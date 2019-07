Oppo mostra un nuovo smartphone con schermo ultra curvo ai bordi e senza tasti

Oppo ha diffuso oggi alcune immagini di un nuovo smartphone che include un design battezzato "Waterfall Screen", che porta al livello successivo il concetto di schermo con bordi curvi ai lati. Come vi mostriamo nelle fotografie in calce, diffuse da The Verge, il pannello ruota attorno alla scocca del dispositivo ad 88 gradi.

Il risultato è degno di nota, ma le domande non sono poche. Non è infatti noto se anche l'area presente ai bordi sia sensibile al touch, tanto meno se Oppo abbia intenzione di evitare gli input accidentali tramite qualche ottimizzazione software.

Come notato da molti, inoltre, sul dispositivo non c'è spazio per i tasti di accensione e volume, il che vuol dire che gli ingegneri saranno costretti a studiare qualche soluzione alternativa.

Al momento non è stato specificato se si tratta di un semplice prototipo mostrato a scopi commerciali, oppure se siamo di fronte ad un'anteprima del prossimo smartphone top di gamma della società cinese.

Di recente però il colosso asiatico ha anche svelato altri progetti che potrebbero completare la scheda tecnica, tra cui la fotocamera integrata sotto lo schermo che ha stupito molti ed ha raccolto anche commenti entusiastici, al punto che altri produttori sarebbero intenzionati a seguire il trend.

Oppo al momento si è limitata a dire che "con l'innovativo design Waterfall Screen offrirà un'esperienza visiva coinvolgente ed innovativa per gli utenti".