Oppo mostra l'Oppo X 2021: il dispositivo con schermo OLED estendibile

Nel corso dell’Inno Day 2020, Oppo ha mostrato il concept di Oppo X 2021, l’ultimo risultato della divisione ricerca e sviluppo. Si tratta di un device estendibile, dotato di un display OLED che misura tra 6,7 e 7,4 pollici.

Basato sul Roll Monitor, l’Oppo X 2021 è fondamentalmente caratterizzato da un display con meccanismo a scorrimento, paragonato ad un rullo, che si può estendere con il minimo sforzo.

Il Roll Monitor Powertrain utilizza due motori su misura, che generano un’uscita di forza costante che viene usata per estendere il display. Questo meccanismo, spiega Oppo, assicura che man mano che lo schermo si muove, lo stress sia equamente distribuito, senza danneggiare il pannello. Per fare in modo che il display si muova sull’asse centrale, gli ingegneri hanno progettato un cursore sul lato, per garantire una corsa regolare.

Sempre parlando dello schermo, Oppo ha anche lavorato sulla stabilità. Per questo motivo è stata creata la tecnologia “2 in Plate” che utilizza due supporti di sostegno su entrambi i lati dell’interno del dispositivo, con struttura a pettine. Il funzionamento è molto semplice: quando il display è retratto i due supporti si avvicinano per formare una superficie unica, mentre quando il display è esteso uno di questi scivola fuori per sostenere il pannello e quindi evitare cedimenti.

La società ha anche guardato alla resistenza, grazie al laminato Warp Track che è costruito utilizzando l’acciaio ad alta resistenza e raggiunge uno spessore di 0,1 millimetri al suo massimo assottigliamento. In questo modo il laminato Warp Track aumenta la resistenza dello schermo mentre si piega.