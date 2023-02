OPPO al MWC 2023: tantissime novità, tra Find N2 Flip, MariSilicon Y e Air Glass

Mentre aspettiamo le prime notizie ufficiali sugli OPPO Find X6, la compagnia cinese ha portato tutte le novità annunciate in Cina negli ultimi mesi anche al Mobile World Congress 2023. Accanto allo smartphone pieghevole OPPO Find N2 Flip, il colosso tech ha mostrato a Barcellona diversi device per l'intrattenimento, la casa e la salute smart.

Star della kermesse per OPPO è stato il foldable OPPO Find N2 Flip, lanciato solo pochi giorni fa sul mercato europeo. Il Presidente della sezione Overseas Sales and Services di OPPO, Billy Zhang, ha dichiarato che "OPPO ha presentato una serie di innovazioni al MWC 2023, dai dispositivi flagship pieghevoli alla più recente tecnologia alla base dell'Internet of Experience. Introducendo sul mercato nuove innovazioni tecnologiche, stiamo aprendo nuove possibilità di smart living per servire meglio i nostri utenti in tutto il mondo".

Tra queste ultime, oltre a Find N2 Flip, troviamo anche svariati prodotti IoT targati OPPO, come cuffie TWS top di gamma OPPO Enco X2, lo smartwatch OPPO Watch 3 Pro, il tablet OPPO Pad e l'OPPO 45W Liquid Cooler. Questi device, e in particolare il foldable "a conchiglia" del produttore cinese, sono stati provati in anteprima da Michael Owen e Luis Garcia, due star del calcio che hanno nominato OPPO Find N2 e Find N2 Flip gli smartphone ufficiali della UEFA Champions League.

Nel settore della produttività smart, OPPO ha presentato il Wi-Fi 6 Router AX5400, basato sulla piattaforma Qualcomm Immersive Home 216: si tratta del primo router di OPPO con il supporto al Wi-Fi 6 e in grado di offrire una connessione dual-band a 2,4 GHz ed a 5 GHz in contemporanea. Spazio anche per OPPO Zero-Power Tag, innovativo basato sulla Zero-Power Communication del produttore cinese, che permette ai dispositivi elettronici di comunicare tra loro con dei consumi ridotti all'osso.

Inoltre, l'azienda ha presentato al pubblico internazionale anche varie novità già mostrate ai fan cinesi durante l'OPPO INNO Day 2022 di dicembre: tra queste abbiamo gli occhiali ultraleggeri OPPO Air Glass 2, la NPU MariSilicon Y, OHealth H1, dispositivo capace di monitorare la salute dell'intera famiglia, e soprattutto il chip SUPERVOOC S, che permette la ricarica end-to-end ad alta velocità.