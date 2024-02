Oppo, al MWC il nuovo prototipo di Air Glass 3: gli occhiali che integrano XR ed AI

In occasione del Mobile World Congress 2024 di Barcellona, Oppo ha presentato le ultime iniziative nell’ambito dell’era dell’intelligenza artificiale in cui sta entrando il mercato. Tra le novità troviamo il nuovo prototipo di Oppo Air Glass 3, i nuovi occhiali smart che integrano XR ed AI.

Con un peso di soli 50 grammi, gli OPPO Air Glass 3 sono caratterizzati da una guida d’onda in resina auto-sviluppata con indice di rifrazione di 1,70 ed un display con uniformità della luminosità superiore al 50%, a fronte di un picco di luminosità oculare di 1000 nits. In questo modo, spiega Oppo, l’utilizzo quotidiano è praticamente uguale a quello degli occhiali tradizionali, sebbene le lenti siano caratterizzate da display a colori.

A guidare Oppo Air Glass 3 c’è la companion app Air Glass per smartphone, in cui è presente AndresGPT, un’intelligenza artificiale auto-addestrata che è in grado di migliorare il dialogo, la personalizzazione e la collaborazione tra cloud e device grazie ai 3.160 brevetti depositati da Oppo al 31 Dicembre 2023.

Gli Oppo Air Glass 3 supportano l’interazione tattile che può essere utilizzata sia per controllare la riproduzione musicale che le chiamate vocali, oltre che per visualizzare informazioni, navigare le immagini ed altro. Presente anche una tecnologia a campo sonoro inverso, con quattro microfoni e l’isolamento del rumore che offre un’elevata qualità audio ed una maggiore protezione della privacy.