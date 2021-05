Oppo e National Geographic lanciano la campagna "Endangered Colour"

Il meraviglioso miliardo di colori e le sfumature della natura che ci circondano sono ogni giorno sempre di più in pericolo, con numerose specie animali attualmente in via d’estinzione. È convinzione comune che il nostro pianeta perda 101 specie animali all’anno quando in realtà il numero effettivo è di almeno 100 volte maggiore.

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha condotto quindi una ricerca per scoprire il livello di conoscenza che le persone hanno a riguardo delle specie animali in via d’estinzione. Intervistando i partecipanti della survey, si è scoperto che la maggior parte delle persone ha a cuore la protezione delle specie animali e anche idee chiare su come salvaguardarle; tuttavia, nel momento in cui gli sono state fatte vedere alcune fotografie con le nove specie più a rischio, i partecipanti hanno dimostrato di non essere a conoscenza di quali fossero gli animali raffigurati ma soprattutto non sono stati neanche in grado di capire se fossero reali o immaginari.

Partendo dai risultati di questa ricerca, insieme allo storytelling partner National Geographic, OPPO e il nuovo flagship smartphone OPPO Find X3 Pro hanno intrapreso un nuovo viaggio per fotografare e immortalare le specie animali più rare al mondo in tutta la loro bellezza e varietà di colori, con l’obiettivo di farle conoscere alle persone di tutto il mondo. Nasce così il progetto “Endangered Colour”.

“Dopo il progetto Ouf of This World Colour, in cui OPPO è andata alla scoperta del deserto del Mojave per catturare i paesaggi mozzafiato che la natura è in grado di offrire, siamo estremamente orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con National Geographic con la campagna Endangered Colour. Da sempre in OPPO cerchiamo di salvaguardare il pianeta, cercando di ridurre il nostro impatto ambientale. Attraverso questa campagna vogliamo immortalare la natura nella sua forma più autentica, dare voce a tutte le specie a rischio estinzione, mostrando tutta la bellezza che il nostro Pianeta sa offrire e che rischiamo di perdere per sempre”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

“Endangered Colour” è la campagna realizzata da OPPO in collaborazione con National Geographic e National Geographic Society. Attraverso una serie di immagini e cortometraggi, Joel Sartore, rinomato fotografo di National Geographic, insieme allo smartphone OPPO Find X3 Pro - caratterizzato dall’innovativo sistema di gestione di colore a 10 bit - raccontano un viaggio emozionante alla scoperta del mondo animale.

Ogni episodio della campagna si concentra su un colore in particolare – rosso, verde o blu – raccontando la storia di nove specie animali a rischio di estinzione, come la Rana Dardo Blu o il Pappagallo Beccospesso, immortalando la bellezza mozzafiato di queste infinite sfumature di colore e la ricchezza della natura che sta pericolosamente scomparendo.

Attraverso questi scatti, che si inseriscono all’interno del più ampio progetto Photo Ark intrapreso da Joel Sartore per documentare tutte le specie in cattività e aiutare le persone a connettersi con il nostro pianeta e averne cura in modi stimolanti, il fotografo invita gli spettatori a prendere coscienza dell’importanza di ogni azione, anche la più piccola, per salvare le bellezze della natura che sono più a rischio.

I video della campagna sono narrati dalla voce di Eddie Redmayne, Global Ambassador di OPPO e attore premio Oscar. La narrazione estremamente evocativa ed emozionale di Eddie porta il progetto “Endangered Colour” alla vita, raccontando perfettamente lo stupore di fronte alla bellezza della natura, la paura della perdita della sua ricca biodiversità e la speranza che le azioni di ogni persona possano salvare questi magnifici colori.

Per supportare attività come Photo Ark e Photo Ark EDGE Fellowship, e contribuire alla salvaguardia della fauna selvatica del nostro Pianeta, OPPO dona una somma di 500.000 dollari alla National Geographic Society.

Per unirsi ad OPPO e National Geographic Society per la salvaguardia delle specie animali a rischio di estinzione e proteggere tutta la bellezza dei loro colori, vi rimandiamo al sito relativo.