Oppo e National Geographic insieme per scoprire i luoghi più 'marziani' del pianeta

Oppo e National Geographic, in collaborazione con il fotografo Keith Ladzinski, annunciano il progetto "Out of This World Colours", che ha l'obiettivo di scoprire paesaggi unici e misteriosi nel deserto del Mojave: si tratta di una delle esperienza più simili a Marte che si possa fare sulla Terra.

Dopo la campagna “Uncover Antarctica” realizzata lo scorso anno, le due aziende proseguono la loro branded content partnership incentrata sui temi dell’innovazione ed esplorazione con il progetto “Out of This World Colours”, uno storytelling emozionante alla scoperta di una galassia di colori e paesaggi mozzafiato che ha come protagonista il nuovo OPPO Find X3 Pro, l’ultimo smartphone flagship dell’azienda. Grazie al rivoluzionario sistema di gestione del colore a 10 bit sviluppato da OPPO, Keith Ladzinski cattura scatti straordinari, paesaggi dai colori vividi e ricchi di dettagli, mettendo in luce alcune atmosfere del deserto del Mojave che ricordano vere e proprie ambientazioni marziane.

In questa avventura realizzata da Ladzinski e OPPO, le persone possono riscoprire il mondo che li circonda attraverso occhi diversi. Inoltre, condividendo gli scatti fotografici con l’hashtag della campagna #OutOfThisWorldColours potranno ispirare tutti gli amanti del viaggio a catturare i miliardi di colori che si nascondono nei fantastici paesaggi del nostro pianeta.

“In OPPO siamo da sempre guidati dalla curiosità e dalla voglia di esplorare. Il nostro ultimo viaggio con National Geographic per il progetto “Uncover Antarctica” è stato un successo incredibile, permettendoci di unire esplorazione e tecnologia in un racconto unico e spettacolare. Oggi siamo entusiasti di confermare la nostra partnership con National Geographic attraverso la campagna “Out of This World Colours” che ci permetterà di mostrare come il nostro sistema di gestione del colore, leader nel settore, sia in grado di catturare la vera bellezza della natura in un 1 miliardo di colori”, dichiara Maggie Xue, President OPPO Western Europe.

Il nuovo progetto “Out of This World Colours” realizzato in collaborazione con National Geographic, storytelling Partner, mira a ispirare, sprigionare la curiosità ed esplorare i paesaggi mozzafiato del deserto del Mojave. In questa avventura, il fotografo Keith Ladzinski insieme a OPPO Find X3 Pro, partono alla scoperta delle atmosfere e dei paesaggi “marziani” del deserto, caratterizzato da colori caldi e sfumature arancioni, immaginando e sognando di aver raggiunto il Pianeta Rosso.