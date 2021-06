OPPO, i nuovi auricolari Enco Free2 ed Enco Buds sbarcano finalmente in Italia

Rumoreggiati già da diverse settimane, i nuovi auricolari Oppo Enco Buds arrivano finalmente anche sugli scaffali italiani, in compagnia dei nuovissimi TWS Oppo Enco Free2.

Gli auricolari Oppo Enco Free2, sviluppati in collaborazione con Dynaudio, integrano in un design classico un sistema di cancellazione del rumore avanzato pur garantendo un audio cristallino grazie alla tecnologia HeyMelody, in grado di migliorare l'esperienza d'ascolto sulla base della struttura del canale uditivo dell'utente.

Non manca all'appello la connettività Bluetooth 5.2, mentre sul fronte dell'autonomia si può arrivare fino a 30 ore di riproduzione sfruttando l'astuccio incluso, che integra al suo interno una batteria aggiuntiva.

I TWS Oppo Enco Buds rappresentano un'altra interessante alternativa con il loro design ancora più compatto e particolarmente versatili grazie alla certificazione IP54 per acqua e polvere. I nuovi Buds possono garantire fino a 24 ore di autonomia grazie all'astuccio incluso e fino a un'ora di autonomia in appena 15 minuti di ricarica con la tecnologia integrata per la ricarica rapida.

La nuova lineup di auricolari Oppo è disponibile nei principali negozi di elettronica italiani al prezzo consigliato di 59,90 Euro per gli Oppo Enco Buds nel bellissimo colore bianco, mentre gli auricolari Oppo Enco Free2 saranno disponibili in doppia colorazione, bianco o nero, al prezzo consigliato di 129,90 Euro.



Nel frattempo ricordiamo che da qualche giorno Oppo ha presentato il nuovo Reno 6.