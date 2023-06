OPPO, OnePlus e Realme: altro che fusione, ora sono aziende 'separate'

La fusione tra OPPO e OnePlus sembrava essere un processo ormai vicino a concludersi con l'unione dei sistemi operativi degli smartphone delle due compagnie e quella dei rispettivi comparti di ricerca e sviluppo. Eppure, nelle scorse ore è stato annunciato che OPPO, OnePlus e Realme resteranno completamente separate.

A dare la notizia è GizmoChina, che spiega che il colosso cinese BBK Electronics, che al momento comprende svariati marchi di telefonia quali OPPO, OnePlus, Realme, Vivo e iQOO, avrebbe deciso di riconfigurare questi ultimi come entità completamente separate e in concorrenza tra loro, anziché sfruttare le sinergie tra i suoi brand in campi come la ricerca e lo sviluppo.

Non è chiaro quanto la distinzione fattuale tra i tre brand vada in profondità: a quanto pare OPPO, OnePlus e Realme saranno aziende separate tra loro, ma non sappiamo se all'atto pratico resteranno del tutto indipendenti o se continueranno a cooperare su alcuni progetti, come il sistema operativo condiviso di cui abbiamo parlato qualche riga sopra.

Da un punto di vista legale, però, a partire da BBK Electronics sono state scorporate compagnie come OnePlus Technology e Realme Mobile Telecommunications, entrambe registrate sia in Cina che in India, e che potrebbero arrivare anche nei mercati occidentali. Pare invece che OPPO erediterà il complesso di fornitori e contratti di produzione delle tre aziende fuse tra loro, perché sia OnePlus che Realme starebbero cercando in queste ore di rinegoziare i propri contratti di fornitura e di produzione.

Secondo GizmoChina, la mossa di BBK Electronics dipenderebbe dalla necessità di evadere una severa legislazione indiana contro le Big Tech cinesi, che avrebbe colpito l'enorme conglomerato se le aziende che lo costituiscono non fossero state scorporate da quest'ultimo e rese indipendenti. Se consideriamo che OPPO è già sotto osservazione da parte delle autorità indiane, le quali accusano l'azienda di aver evaso le tasse doganali per la bellezza di 531 milioni di Dollari, possiamo ipotizzare che la mossa sia stata presa a scopi precauzionali.