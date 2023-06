Dopo la questione OPPO e OnePlus, Realme starebbe per lasciare la Germania

In seguito alle vicende di OPPO e OnePlus in Germania e alla recente chiusura del sito Web di Vivo Germany, un altro membro del gruppo BBK sta ora riscontrando "difficoltà" per quel che riguarda il mercato tedesco. Si sta infatti già discutendo di una possibile uscita di Realme dalla Germania.

Esplicitiamo subito che l'Italia non è coinvolta (anzi, questa situazione potrebbe far spostare budget maggiori verso altri mercati europei). Tuttavia, la questione non passa di certo inosservata, dato che chiaramente la Germania non risulta un mercato di poco conto, anche per questa tipologia di brand.

La vicenda trova le sue radici nell'ormai ben nota battaglia legale in corso con Nokia, che è al centro di tutta la questione legata al gruppo BBK. Per quel che concerne Realme, vale la pena sottolineare che, nonostante per ora non ci siano conferme in merito a un'eventuale uscita dal mercato, un portavoce di Realme Germania avrebbe confermato ai microfoni di NextPit che l'attività verrà limitata per il mercato tedesco. Insomma, qualcosa si sta muovendo.

Per il resto, ribadiamo che Realme rimarrà sicuramente presente negli altri principali mercati europei (d'altronde, abbiamo pubblicato di recente su queste pagine la nostra recensione di Realme 11 Pro+). Vale la pena inoltre esplicitare che, anche nel caso in cui si sia l'effettiva uscita di Realme dal mercato tedesco, secondo le fonti assistenza e supporto software sarebbero comunque garantiti per i clienti esistenti.