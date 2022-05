OPPO Pad Air e OPPO Enco R ufficiali in Cina: tablet e auricolari per tutti

I rumor riguardanti il tablet OPPO Pad Air in arrivo sul mercato avevano ragione: proprio oggi, lunedì 23 maggio 2022, la società cinese ha presentato sul mercato domestico OPPO Pad Air e OPPO Enco R, dove questi ultimi sono auricolari di fascia bassa per chi non intende spendere troppo.

Il tablet inedito è il secondo proposto dalla casa di Dongguan, caratterizzato dalla dotazione di uno schermo IPS LCD da 10,36 pollici con refresh rate massimo di 60Hz e risoluzione pari a 2000 x 1200 pixel, mentre il comparto audio gode di quattro speaker con supporto a Dolby Atmos. Notevole è il peso, ridotto ad appena 440 grammi. Sotto la scocca troviamo dunque il chipset Qualcomm Snapdragon 680 assieme a 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD, assieme a una batteria da 7.100 mAh con ricarica a 18W. Infine, il comparto fotocamera si compone di un sensore posteriore da 8 MP e uno per i selfie da 5 megapixel.

OPPO Pad Air sarà disponibile nelle colorazioni Star Silver e Fog Grey in Cina a partire dal 1° giugno con prezzo al cambio a partire da 180 Euro. Al momento non c’è ancora alcuna conferma in merito al suo approdo in Europa; quindi, consigliamo di prendere questi dati con cautela.

Ad accompagnare il tablet è l’annuncio degli auricolari TWS budget OPPO Enco R con driver da 13,4mm e supporto ai codec AAC e SBC; manca, invece, la cancellazione attiva del rumore. Intrigante è invece la capacità di arrivare a 4 ore di autonomia con le singole buds e 24 ore complessive considerata la custodia di ricarica. Infine, troviamo il certificato IPX4. Anche in questo caso non abbiamo maggiori dettagli relativi al presunto debutto nel Vecchio Continente.

Proprio oggi la società asiatica ha presentato gli smartphone OPPO Reno8, completando così una grande giornata sul mercato domestico.