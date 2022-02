OPPO Pad e Find X5 Pro si mostrano in un poster leakato: il lancio è imminente

OPPO ha lanciato lo smartphone pieghevole Find N a dicembre: mentre aspettiamo conferme circa una sua eventuale uscita occidentale, però, pare che il colosso cinese sia pronto a pubblicare anche gli smartphone della serie Find X5 e il tablet OPPO Pad, entrambi comparsi in un poster leakato su Weibo.

Il poster è stato pubblicato dal noto insider Digital Chat Station ed è stato rapidamente cancellato dalla piattaforma, ma il portale GizmoChina è riuscito a ottenerne una copia, che trovate riportata in calce. Il poster, probabilmente preparato in vista del lancio di OPPO Find X5 al Mobile World Congress 2022 di Barcellona, che si terrà tra il 28 febbraio e il 3 marzo prossimi, mostra OPPO Find X5 Pro, il prossimo smartphone flagship di OPPO, il tablet OPPO Pad e le earbuds Enco X2.

Tra le gradite conferme del poster c'è quella del particolare design di OPPO Find X5, che avrà un alloggiamento trapezioidale per la fotocamera, come mostravano già i primi render di OPPO Find X5 pubblicati nelle scorse settimane. Per il resto, l'immagine non contiene la scheda tecnica dello smartphone, che però è già emersa in seguito all'enorme leak delle specifiche di OPPO Find X5 di pochi giorni fa, pubblicato dal portale tedesco WinFuture.

Inoltre, grazie al poster possiamo dare un'occhiata al form factor di OPPO Pad, finora sconosciuto, ed a quello delle earbuds Enco X2, il cui nome era emerso solo un mese fa, sempre grazie al lavoro di WinFuture. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di OPPO Pad, purtroppo, il poster non ci è di grande aiuto, perciò non ci resta che affidarci ai leak: a quanto pare il tablet avrà uno schermo IPS LCD da 11" con bordi sottili, dotato di una risoluzione di 2560x1600 ppi e di un refresh rate da 120 Hz.

Stando ad alcuni leak, il tablet avrà un SoC Snapdragon 870, 6 GB di RAM e uno storage da 256 GB. Il poster mostra inoltre che sul retro del device troveremo una sola fotocamera, probabilmente una lente da 13 MP, accompagnata da un flash, mentre la selfie-camera sarà da 8 MP. Completeranno il pacchetto una batteria da 8.000 mAh con fast charging a 33W e Android 12.

Attenzione però al prezzo, che potrebbe essere veramente basso: a quanto pare, infatti, il device sarà venduto a 2.000 Yuan in Cina, pari a circa 315 Dollari, o 278 Euro in Europa. Inoltre, sempre stando a dei recenti leak, OPPO sarebbe al lavoro su OPPO Find N 2 e su uno smartphone pieghevole con form factor a conchiglia. Resta infine un ultimo interrogativo: visto che OPPO Pad e Find X5 Pro sono comparsi sullo stesso poster promozionale, è possibile che entrambi verranno presentati nella stessa cornice, magari proprio al Mobile World Congress di fine mese?