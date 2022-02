OPPO Pad si presenta nelle prime foto reali ed è un tablet bellissimo

Il grande salto di OPPO nel mondo dei tablet avverrà tra pochissime ore in grande stile. Benché le specifiche siano ancora avvolte nel mistero e descritte solo in termini di rumor, il suo aspetto non ha più troppi segreti.

Infatti, è stata la stessa OPPO a confermare il design di OPPO Pad nei primi teaser, apparsi sulla popolare piattaforma social cinese Weibo.

A catturare l'attenzione del pubblico, sicuramente, sarà stata la particolare scocca del prodotto, con una banda laterale caratterizzata da un caratteristico pattern con tante O e P che abbraccia anche il comparto fotografico.

L'atteso primo tablet di OPPO verrà svelato il 24 febbraio 2022 e finalmente abbiamo la possibilità di osservare i primi scatti reali del device, prima del lancio ufficiale. Il modello apparso in rete è, per l'esattezza, quello in colorazione chiara. Al suo fianco arriverà anche un'edizione nero grafite.

OPPO sarà tra i grandi protagonisti del Mobile World Congress di Barcellona, ma anche al di fuori, con la prefissata data di lancio di OPPO Find X5. Appuntamento al 24 febbraio 2022, dove oltre alla nuova famiglia di flagship, scopriremo anche questo nuovo dispositivo, che secondo i rumor dovrebbe avere un display LCD da 10,95 pollici con risoluzione 2560 x 1600 da 120Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 870.