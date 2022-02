OPPO Pad senza più segreti: leak svela tutte le caratteristiche tecniche

OPPO parteciperà al MWC 2022, fissato tra il 28 febbraio e il 3 marzo prossimi: in vista dell'evento, l'azienda ha anche programmato una conferenza digitale di presentazione dei suoi nuovi dispositivi, che si terrà il 24 febbraio. Con ogni probabilità, OPPO non presenterà solo gli smartphone Find X5, ma anche OPPO Pad, il suo primo tablet.

Infatti, OPPO Pad è apparso in un poster leakato appena prima che il colosso cinese annunciasse la presentazione del 24 febbraio, ed è anche stato confermato da alcuni poster ufficiali, che però non hanno svelato nulla di nuovo sul tablet, la cui presentazione potrebbe dunque essere una vera e propria sorpresa in serbo per i fan di OPPO.

Sfortunatamente, a rovinare l'effetto sorpresa è questa volta il noto leaker Digital Chat Station, che ha condiviso alcune indiscrezioni sulle specifiche del device. Inoltre, OPPO Pad è stato scoperto in un listing di JD.com, che ha fornito una scheda tecnica approssimativa del primo tablet interamente sviluppato da OPPO.

Dunque, OPPO Pad avrà un display LCD da 10,95" con refresh rate a 120 Hz. La risoluzione dello schermo sarà di 2560 x 1600 pixel, mentre quest'ultimo supporterà anche i colori a 10 bit. Inoltre, come abbiamo già visto dai primi poster ufficiali di OPPO Pad, il tablet avrà dei bordi molto sottili.

Sotto la scocca del device troveremo un chipset Snapdragon 870 e una RAM da 6 o 8 GB, insieme ad uno storage fisso da 256 GB. La batteria del device, inoltre, dovrebbe essere da 8.360 mAh e dovrebbe supportare il fast charging a 33 W.

Il tablet dovrebbe avere anche degli speaker Dolby Atmos e una fotocamera da 13 MP, insieme ad una selfie-camera da 8 MP e ad uno stilo con il supporto per 4096 livelli di pressione. Il device supporterà il Wi-Fi 6, peserà tra i 507 e i 510 grammi ed avrà uno spessore di 6,9 o 7,05 mm, a seconda della versione prescelta.

Infine, sono comparsi anche i primi render di OPPO Pad in rete, che mostrano il tablet in diverse colorazioni, ovvero Nero, Argento e Viola, con il secondo dotato di un design del pannello posteriore leggermente diverso da quello degli altri due. Potete vedere le tre colorazioni di OPPO Pad nel tweet riportato in calce.