OPPO Pad e gli smartphone Reno7 verranno lanciati in un unico evento?

OPPO sembra avere grandi progetti per il futuro: mentre si attende la presentazione degli smartphone OPPO Reno6 in Europa in data 9 settembre 2021, il brand cinese sembra muoversi verso la serie successiva OPPO Reno7 e il suo primo tablet in assoluto OPPO Pad, con una presentazione unica per entrambi i dispositivi.

A rivelare questa informazione, che comunque ricordiamo va presa con le pinze trattandosi di un’indiscrezione, è il rinomato tipster Digital Chat Station tramite Weibo, ripreso anche dal collega Mukul Sharma. In tale post, DCS ha scritto quanto segue: “La Fabbrica Verde (OPPO, ndr) è ora impegnata nell'adattamento del sistema dello schermo pieghevole e del tablet allo stesso tempo e non così velocemente; dunque, il tablet non sarà disponibile per il momento. Non c’è una data certa, dovrebbe essere con la nuova serie Reno7”.

Da questa dichiarazione possiamo trarre alcune informazioni importanti: innanzitutto, come detto in apertura, Digital Chat Station suggerisce che OPPO Pad e gli smartphone della serie Reno7 verranno presentati durante lo stesso evento di lancio, di cui però mancano ancora le date ufficiali. Altro dettaglio riguarda invece lo “schermo pieghevole”, ovvero il futuro approdo sul mercato di uno smartphone foldable OPPO.

Al momento mancano altri dettagli a tal proposito, si tratta di un rumor che viaggia da tempo su Internet ma di cui ancora non si sanno molte informazioni. Ciononostante, una cosa sembra essere certa: lo vedremo soltanto in seguito al reveal di OPPO Pad e OPPO Reno7 in Cina. Non ci resta quindi che attendere pazientemente qualsiasi aggiornamento in merito a tutti questi prodotti, particolarmente attesi sul mercato dell’elettronica di consumo.

A proposito di OPPO Pad, a fine agosto sono trapelati i primi render e dettagli tecnici.