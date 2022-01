OPPO Pad si svela in nuovi dettagli: display 2K e refresh rate elevato

Il leak delle specifiche di OPPO Pad visto a fine 2021 ci ha svelato alcuni dettagli interessanti del primo tablet firmato OPPO atteso sul mercato internazionale. Per aggiornare i fan, giusto oggi il rinomato tipster Digital Chat Station ha rivelato ulteriori informazioni sul dispositivo confermando alcuni dati noti grazie ai rumor precedenti.

Sempre sul social network cinese Weibo, come ripreso da Gizchina, DCS ha svelato che il tablet OPPO “è quasi pronto” e arriverà con il chipset Qualcomm Snapdragon 870 assieme a un display di fascia alta da 11 pollici con bordi estremamente sottili per un design full-screen, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e risoluzione pari a 1600 x 2560 ppi. Di conseguenza, si parla di un possibile pannello 2K con aspect ratio 16:10.

Dati entusiasmanti per il primo tablet firmato OPPO, attualmente atteso per la prima metà del 2022, ma di cui non v’è alcun dettaglio ufficiale condiviso dal produttore stesso. In altre parole, tutto ciò che abbiamo in mano ora come ora è un insieme di informazioni ottenute dai leakster del mondo tech. Sono affidabili? Verranno confermate in futuro? Lo sapremo soltanto prossimamente.

In questa giornata si è discusso, inoltre, del successo ottenuto dal primo smartphone pieghevole OPPO in Cina. L’elevata domanda registrata per OPPO Find N è un grande problema per il produttore, vistosi costretto a comunicare possibili ritardi con la consegna a causa della carenza di componenti.