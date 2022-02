OPPO Pad ufficiale in Cina: ci sono anche Watch 2 ed Enco X2

Se pensate che nella giornata del 24 febbraio 2022 sia stata annunciata solamente la gamma di smartphone OPPO Find X5, vi sbagliate. Infatti, il popolare brand ha ufficializzato anche altri prodotti in Cina, tra cui rientra l'interessante OPPO Pad (ma c'è altro).

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, il primo tablet della società dispone di uno schermo LCD da 11 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel, supporto all'HDR10 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 870, 6/8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna e una batteria da 8.360 mAh con supporto alla ricarica a 33W.

Le colorazioni disponibili sono quelle Aurora Purple e Black, ma c'è anche un'edizione speciale realizzata in collaborazione con l'artista James Jean. Non mancano pennino e tastiera magnetica. Per quel che concerne il prezzo, si fa riferimento a 2299 yuan (circa 324 euro al cambio attuale) per la variante meno costosa da 6/128GB, mentre si arriva fino a 3499 yuan (circa 493 euro al cambio attuale) per l'edizione speciale da 8/256GB. La fase di vendita in Cina partirà dal 3 marzo 2022.

Per il resto, a fianco del tablet fanno capolino, sempre relativamente al mercato cinese, gli auricolari OPPO Enco X2 e lo smartwatch OPPO Watch 2. Potete trovare maggiori dettagli in merito sul sito ufficiale cinese di OPPO: per il momento non abbiamo informazioni relativamente al possibile arrivo dei prodotti al di fuori della Cina, ma sicuramente torneremo sull'argomento in caso di novità.