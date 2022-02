OPPO parteciperà al MWC: Find X5 e OPPO Pad in arrivo?

OPPO ha appena annunciato una partnership con Hasselblad per le fotocamere dei suoi prossimi smartphone: sempre nelle scorse ore, però, il colosso cinese ha anche ufficializzato la sua partecipazione al Mobile World Congress del 2022, che si terrà a Barcellona tra il 28 febbraio e il 3 marzo prossimi.

L'azienda ha inoltre confermato che il tema della sua partecipazione sarà "Shape of Future", poiché OPPO presenterà i suoi più recenti prodotti per la connettività, per le tecnologie mobili, per il 5G e per la realtà aumentata. La compagnia ha anche spiegato che sullo showfloor della manifestazione saranno presenti ben cinque aree tematiche legate ad OPPO, con dei booth dai titoli "Brand", "Flagship", "Smartphone Technology", "5G" e "AR Ecosystem".

OPPO ha confermato la presentazione di nuove tecnologie smartphone, che con ogni probabilità saranno nientemeno che gli smartphone di nuova generazione del produttore coreano, ovvero i device della serie OPPO Find X5. Con ogni probabilità, comunque, nella stessa cornice potrebbe anche essere presentato OPPO Pad, il primo tablet dell'azienda cinese.

OPPO ha spiegato poi che sarà creata una replica virtuale del proprio booth sullo showfloor della manifestazione, così da permettere a tutti gli utenti ed ai giornalisti che non possono prendere parte alla kermesse di persona di provare comunque le più recenti tecnologie dell'azienda in virtuale. Un simile sistema era stato adottato già in occasione dell'INNO Day dello scorso dicembre.

Infine, nel corso del MWC OPPO parlerà dei suoi sforzi in campo ambientale, in particolare riguardo alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità ecologica dei propri prodotti. Intanto, l'azienda ha spiegato che nel 2021 ha ridotto del 95% l'uso di plastica nelle confezioni dei suoi smartphone.