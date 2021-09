OPPO, perché è stato tagliato il 20% del personale? C'entra OnePlus

Dopo il reveal di OPPO Find X3 Pro Photographer Edition, torniamo a trattare su queste pagine il noto brand. Purtroppo, però, questa volta l'annuncio non è esattamente dei più felici. Infatti, OPPO ha tagliato il personale del 20%.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Bloomberg e Gizchina, sembra proprio che il noto brand abbia deciso di percorrere questa strada per via della recente fusione tra OPPO e OnePlus. Infatti, le due realtà hanno unito le forze per contrastare l'attuale periodo non esattamente roseo del mercato. D'altronde, la situazione pandemica e la carenza di chip stanno mettendo duramente alla prova un po' tutte le aziende del settore.

Tuttavia, la notizia di un taglio del personale così ampio da parte di un colosso come OPPO chiaramente rappresenta un colpo non di poco conto. In ogni caso, sembra che i dipendenti coinvolti facciano parte principalmente delle divisioni che si occupano dello sviluppo di dispositivi e software (essenzialmente IoT, smartwatch, auricolari e ColorOS). Ricordiamo che OPPO ha appena annunciato la ColorOS 12 in Cina, nonché lanciato la gamma di smartphone OPPO Reno6. Inoltre, sono state recentemente svelate anche alcune tecnologie innovative targate OPPO lato fotocamera.

Insomma, si tratta di un'azienda particolarmente attiva, che sta lavorando su più fronti. Tuttavia, probabilmente la fusione con OnePlus ha creato posti di lavoro ridondanti, che in un periodo come questo possono rappresentare un problema in termini di business.