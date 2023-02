OPPO porterà il suo chipset proprietario sul mercato nel 2024?

Abbiamo già discusso del possibile sviluppo del chipset proprietario OPPO a fine 2022, anticipando il potenziale abbandono di Qualcomm e MediaTek da parte del gigante cinese. Ebbene, sembrano esserci novità: OPPO potrebbe portare il suo chipset sul mercato nel 2024.

Questa mossa non è una vera novità: del resto, lo scorso dicembre durante l’OPPO Inno Day è arrivato il SoC audio MariSilicon Y con tecnologia N6RF e Pro Bluetooth Pack sviluppato in house. O ancora, tempo addietro OPPO ha rivelato la NPU MariSilicon X per il comparto imaging. Era già facilmente intuibile da diversi mesi, pertanto, la volontà del marchio asiatico di proporre un System-on-a-Chip completo, sfidando così Samsung e diventando indipendente dai produttori principali Qualcomm e MediaTek.

Come ripreso da MyFixGuide, dunque, stando al blogger CellPhoneChipExpert attivo su Weibo OPPO produrrà il suo chip con l’aiuto di TSMC su processo a 4nm, accedendo alla rete 5G grazie a un modem proprietario. In particolare, il processo di progettazione dei circuiti integrati sarebbe già stato completato e il prodotto finale sarebbe prossimo alla produzione. Con questa tabella di marcia gli esperti prevedono il lancio del primo smartphone OPPO con SoC proprietario nel 2024.

Sia chiaro: questa, ora come ora, è una semplice indiscrezione da prendere con le pinze in attesa delle prime conferme ufficiali che, ad ogni modo, potrebbero arrivare durante le prossime conferenze internazionali del marchio.

Ricordiamo, in chiusura, che OPPO Find N2 Flip è arrivato in Italia proprio questo mese.