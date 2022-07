OPPO prepara due nuovi smartphone pieghevoli: lancio nel 2022?

L'azienda cinese OPPO ha messo piede sul territorio degli smartphone pieghevoli con l’OPPO Find N da noi provato a gennaio, definendosi sin da subito come un competitor agguerrito. Ebbene, secondo diverse fonti, a breve potrebbe annunciare altri due smartphone foldable con form factor differenti.

Secondo quanto ripreso da Gizchina, dopo il primo pieghevole Find N OPPO vuole presentare un successore con lo stesso formato “a libro” ma più sottile e leggero, con schermo dalla frequenza di aggiornamento massima pari a 120Hz; ad accompagnarlo dovrebbe essere quindi uno smartphone a conchiglia nello stile del Samsung Galaxy Z Flip, sempre con display a 120Hz e con cerniera migliorata.

Purtroppo al momento non sono note altre informazioni tecniche riguardanti tali dispositivi, eccetto per la dotazione di processori Qualcomm Snapdragon o MediaTek Dimensity di fascia alta praticamente confermata dallo stesso produttore. Proprio recentemente, difatti, OPPO ha programmato l'annuncio di una serie di smartphone flagship in arrivo nei prossimi sei mesi. I due foldable saranno compresi tra questi dispositivi mobili? Lo scopriremo a tempo debito.

Una cosa è certa: gli smartphone pieghevoli devono ancora maturare e conquistare il mercato, e la presenza di più modelli differenti nei negozi spingerà sempre più consumatori all’acquisto di un foldable nei prossimi mesi. Samsung si è già affermata come il brand di riferimento grazie alla gamma Galaxy Z, ora dovranno essere i brand rivali a rilanciare la sfida al colosso sudcoreano.

A suo proposito, qualche giorno fa sono trapelati i pieghevoli “budget” Galaxy A Fold e Galaxy A Flip.