Oppo presenta il nuovo A18: il nuovo smartphone con batteria da 5000 mAh

Oppo presenta oggi il nuovo smartphone della gamma A, l’Oppo A18 che arriva in Italia. Il dispositivo è dotato di una batteria da 5000 mAh ed è basato sul processore MediaTek Helio G85, oltre che ampia memoria e storage.

Il display HD+ è da 6,56 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz e gamma cromatica DCI-P3 del 96%, in grado di offrire colori vivaci ed immagini fluide. Presente anche il sistema All-Day AI Eye Comfort che riduce al minimo l’affaticamento degli occhi.

A livello fotografico, troviamo una fotocamera principale da 8 megapixel e bokeh da 2Mp, che consentono di catturare immagini chiare, naturali e luminose. Le due fotocamere, spiega Oppo, lavorano in sinergia con l’algoritmo di ritratto avanzato di Oppo per creare impressionanti punti luce bokeh sullo sfondo e mettere in evidenza il soggetto in modalità ritratto. La fotocamera frontale. da 5 megapixel e consente ad Oppo A18 di offrire non soltanto selfie ad alta qualità ma anche videochiamate chiare.



L’Helio G85 di Mediatek consente di offrire performance fluide ed efficienti, ed è accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Con la tecnologia RAM Expansion invece è possibile convertire lo spazio libero della ROM in un massimo di 4GB di RAM per mantenere l’efficienza dello smartphone.

Su Oppo A18 troviamo anche la modalità Ultra Volume che permette di amplificare il volume dell’altoparlante del 300%.

La batteria, da 5000 mAh, offre ancora più autonomia: il 20% in più anche dopo 12 ore di uso quotidiano.

OPPO A18 è disponibile da oggi nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black con 4GB di RAM + 128GB di ROM, al prezzo consigliato di 119,99€ su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.