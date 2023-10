Oppo presenta il nuovo A38: fotocamera da 50MP e design leggero a 219 Euro

Oppo presenta oggi il lancio in Italia del nuovo smartphone della serie A, l’Oppo A38. Si tratta di un nuovo dispositivo dotato di schermo HD+ da 6,56 pollici con refresh rate di 90Hz e gamma di colori DCI-P3 del 96%, a cui si aggiunge il supporto alla ricarica SUPERVOOC da 33W e batteria da 5000 mAh.

Alla base della scheda tecnica troviamo il processore MediaTek Helio G85, oltre che una fotocamera AI da 50 megapixel. Proprio il comparto fotografico è degno di nota: la fotocamera AI da 50 megapixel è accompagnata da una lente da 2MP per i ritratti, ma è presente anche il supporto al pixel binning in cui quattro pixel vengono combinati per formarne uno più grande in grado di preservare i dettagli anche in condizioni scarsa luminosità. La fotocamera frontale è invece da 5MP ed offre un’ottima resa durante le videochiamate o in fase di scatto dei selfie.

Per quanto riguarda il processore MediaTek Helio G85, accompagnato da 4GB di RAM e 128 gigabyte di storage, con tecnologia di espansione della RAM che permette di convertire lo spazio ROM libero in un massimo di 4GB di RAM. Presente anche la modalità Ultra Volume che amplifica il volume dell’altoparlante fino al 300%.

Per quanto concerne la batteria, invece, può essere caricata al 100% in circa 75 minuti utilizzando la ricarica SUPERVOOC da 33W.

OPPO A38 è disponibile nelle colorazioni Glowing Gold e Glowing Black nella configurazione 4GB+128GB a partire da oggi, al prezzo di 219,00 Euro su OPPO Store e, a partire dai prossimi giorni, su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.