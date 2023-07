Oppo presenta i nuovi auricolari Enco Air3 ed Enco Air3 Pro

Parallelamente ai nuovi Oppo Reno10, Oppo ha anche presentato in giornata odierna nel corso dell’evento di Luglio i nuovi auricolari Enco Air3 ed Enco Air3 Pro.

Gli Enco Air3 sono dotati di modulo DSP e non si limitano solo a garantire un’autonomia migliore rispetto ai modelli precedenti, ma anche una qualità del suono superiore, anche grazie all’elaborazione Oppo Alive Audio che garantisce un’esperienza d’ascolto più coinvolgente. Inoltre, sono anche aggiornati al Bluetooth 5.3 in modo tale che audio e video possano essere sincronizzati per la visione di film, serie tv o qualsiasi contenuti multimediale.



Dotati di Caence Tensilica HiFi 5 DSP, che offre una potenza di elaborazione inedita per degli auricolari TWS economici, i DSP di Oppo Enco Air3 offrono una potenza di elaborazione 25 volte maggiore rispetto a quella di Oppo Enco Air2. A ciò si aggiunge anche il sistema d’elaborazione Alive Audio che permette di godere di un suono surround di livello cinematografico indipendentemente dallo smartphone utilizzato.

A livello di design, gli steli hanno una base trasparente ed arrotondata che ricorda una goccia d’acqua scintillante sul punto di cadere: ogni auricolare pesa solo 3,7 grammi e si può ricaricare attraverso la nuova custodia traslucida.

In termini di autonomia, gli auricolari possono essere utilizzati in modo indipendente per un massimo di sei ore e possono fornire 25 ore di durata della batteria.



OPPO Enco Air3, nelle colorazioni Glaze White e Misty Purple, sono disponibili a partire da oggi su OPPO Store, nei prossimi giorni su Amazon e, nelle prossime settimane, presso le principali insegne della distribuzione ad un prezzo consigliato al pubblico di 69,99€.

Presentati anche gli Oppo Enco Air3 Pro, i primi auricolari al mondo ad utilizzare il diaframma in fibra di bambù ed ANC adattivo. Gli auricolari sono in grado di offrire un suono naturale di alto livello e possono riprodurre i minimi dettagli sonori anche grazie alle trasmissioni ad alta risoluzione LDAC che offrono prestazioni acustiche certificate Hi-Res Audio Gold. Inoltre, supportano anche l’ANC adattivo da 49dB e con gli effetti surround OPPO Alive, Golden Sound 2.0, garantiscono 30 ore di durata della batteria.

Oppo spiega che il diaframma è più leggero del 60% e rigido del 56%. inoltre, l’ammortizzatore interno è più elastico del 63%, il che riduce ulteriormente il rumore. OPPO Enco Air3 Pro non solo superano la barriera dei 40 kHz,ma offrono anche un suono ad alta risoluzione. Supportato anche il protocollo LDAC che può trasmettere l’audio ad una velocità in bit fino a 990kbps, 3 volte superiore a quella dei codificatori SBC tradizionali.

Per quanto riguarda l’ANC adattivo, le Enco Air3 Pro consentono di gestire l’ANC in un’ampia gamma di scenari dellavita quotidiana. Presente anche la funzione Transparent Mode che consente di rimanere connessi e di comunicare con i propri amici senza la necessità di togliere gli auricolari.

Garantito anche il supporto alla possibilità di collegare due dispositivi contemporaneamente.

Gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro, nelle due colorazioni WhiteeGreen, sono disponibili a partire da oggi su OPPO Store, nei prossimi giorni su Amazon e, nelle prossime settimane, presso le principali insegne della distribuzione ad un prezzo consigliato al pubblico di 89,99€.