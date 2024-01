Oppo presenta Enco Buds2 Pro: i nuovi auricolari true wireless da 49 Euro

Insieme al nuovo Oppo Pad Neo, Oppo annuncia la disponibilità a livello globale anche di Oppo Enco Buds2 Pro. I nuovi auricolari stereo senza fili, infatti, sono disponibili sul mercato e combinano un suono di alta qualità con batteria di lunga durata.

A livello tecnico, Enco Buds2 Pro sono dotate di driver extra large da 12,4mm, con membrana vibrante titanizzata che offre una maggiore rigidità ed una risposta istantanea migliore. In questo modo, spiega Oppo, i suoni ad alta frequenza verranno riprodotti con una maggiore chiarezza offrendo un’esperienza di ascolto nitida ed affidabile.

Presente ovviamente anche il sistema Enco Master Equaliser, l’equalizzatore che offre tre profili audio: Bilanciato, Basso ed Audace, i quali rendono Enco Buds2 ancora più versatili. Se le Enco Buds2 Pro vengono abbinate ad uno smartphone Oppo, si attiva il Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner che ottimizzano ulteriormente il comparto audio.

Per chi le vuole utilizzare come auricolari per le chiamate, è presente un doppio microfono con algoritmo AI Clear Call che consentono conversazioni di qualità senza interruzioni e distrazioni: le informazioni memorizzate dal doppio microfono infatti vengono analizzate dall’intelligenza artificiale che separa il rumore di fondo ed estrae le voci umane cristalline, per migliorare la chiarezza di ogni parola. Grazie alla posizione migliore dei microfoni, inoltre, le Oppo Enco Buds2 sono in grado di bloccare il vento per generare un suono nitido.

Oppo spiega che la scelta di unire doppio microfono ed ingresso ed affidarsi ad algoritmi di riduzione del rumore basati sull’IA ha consentito ad Enco Buds2 Pro di migliorare la salute dell’udito, per consentire agli utenti di sentire chiaramente le telefonate senza dover aumentare il volume.

Anche a livello di vestibilità, Oppo Enco Buds 2 sono sagomate per aderire perfettamente all’orecchio e pesano 4,3 grammi. Ovviamente, sono resistenti all’acqua e polvere grazie alla certificazione IP55, e disponibili nelle colorazioni Granite White e Graphite Black.

Per quanto concerne i controlli, sono dotate di input tattile personalizzabile e possono essere controllate con singolo, doppio, triplo tocco o pressione prolungata.

Oppo spiega che Enco Buds2 Pro permettono di ascoltare i brani fino ad 8 ore con una singola carica o telefonare fino a 4 ore. Grazie all’utilizzo della ricarica, l’autonomia si estende fino a 38 ore di riproduzione musicale e 20 ore di chiamate.

Enco Buds2 Pro sono disponibili da oggi, 29 gennaio, a livello globale al prezzo consigliato di 49,99 Euro su Oppo Store, Amazon e presso le principali catene di elettronica.