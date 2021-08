Oppo presenta la funzione RAM Expansion: ecco gli smartphone compatibili

Oppo presenta oggi la nuova funzione RAM Expansion, che permette di convertire temporaneamente parte della ROM presente sullo smartphone in RAM virtuale. In questo modo è possibile migliorare le prestazioni del dispositivo, ma anche l'ottimizzazione dell'elaborazione dei dati e ridurre la perdita di frame.

La feature è disponibile per gli smartphone FIND X3 Neo, FIND X3 Lite e per i modelli della famiglia A (A94 5G, A74 4G e 5G e A54 5G). L'attivazione avverrà a seguito dell'installazione di un aggiornamento firmware.

Tramite questa funzione gli utenti avranno la possibilità di utilizzare tre diversi livelli di regolazione per il volume di espansione: una volta abilitato, il volume ROM selezionato verrà convertito in RAM virtuale al riavvio dello smartphone. Ai benefici di cui abbiamo parlato poco sopra si aggiunge anche il passaggio senza interruzioni tra le app attivate in background contemporaneamente.

Dopo l'aggiornamento firmware, gli utenti troveranno la funzione di espansione della RAM nella sezione "informazioni sul telefono" all'interno dell'app "Impostazioni". Per attivarla e usufruire di una maggiore capacità di elaborazione dei dati, basta selezionare la quantità di RAM virtuale da aggiungere e riavviare il telefono.

Questa novità si aggiunge alla nuova ricarica flash di Oppo presentata qualche giorno fa nel corso dell'evento "What's Next for Flash Charging" in cui sono state svelate tante novità.