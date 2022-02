Oppo presenta la gamma Find X5: segui l'evento su Twitch con Everyeye

Alle ore 12 di oggi prenderà il via l'evento di lancio della Serie Oppo Find X5, come ampiamente preannunciato qualche giorno fa quando ha inviato alla stampa gli inviti per il keynote. Everyeye, per l'occasione, seguirà insieme a voi l'evento direttamente su Twitch.

A partire dalle ore 12, infatti, saremo in diretta sull'account ufficiale Twitch per seguire l'atteso evento che di fatto dà il via alla tre giorni di keynote del Mobile World Congress di questo fine settimana.

Oppo ha già lasciato trapelare qualche indizio a riguardo ed ha mostrato due render di Find X5 Pro, che dovrebbe arrivare in bianco e nero. A giudicare dalle immagini, si tratterà di un dispositivo che punterà molto sul comparto fotografico, anche alla luce della collaborazione tra Oppo ed Hasselblad annunciata proprio di recente.

Ovviamente, seguiremo il tutto con notizie ed approfondimenti.