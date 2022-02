Oppo presenta al MWC 2022 di Barcellona il nuovo router mobile 5G CPE T2

Ancora novità dal MWC di Oppo. Dopo aver svelato le novità dal fronte SUPERVOOC, la compagnia ha presentato 5G CPE T2, il suo ultimo modelli di router mobile 5G CPE e che andrà a rimpolpare la già ricca offerta. Caratterizzato da materiali riciclati, il router è composto da un’antenna intelligente di ultima generazione O-Reserve 2.0.

A ciò si aggiungono alcune ottimizzazioni effettuate in collaborazione con Qualcomm che rendono la connettività più veloce e stabile, rendendolo l’hub ideale per case ed uffici.

OPPO 5G CPE T2 è dotato di un sistema Qualcomm Snapdragon X62 5G Modem-RF, sviluppato in collaborazione tra Oppo e Qualcomm e che garantisce oltre il 20% in più di velocità di trasferimento dati rispetto alla piattaforma base.

Oppo ha spiegato che per l’antenna ha introdotto il sistema di ultima generazione O-Reserve 2.0 che controlla i segnali ricevuti da otto antenne in tempo reale, selezionandone automaticamente quattro in base a potenza e qualità del segnale, per aumentare la velocità di downlink. La tecnologia WiFi Channel Selection migliora inoltre la connettività tramite il monitoraggio in tempo reale dai canali di rete.

A livello di design, il T2 incarna la filosofia minimalista ed artistica di Oppo, con un corpo cilindrico di colore bianco pure con una striscia che richiama il nastro di Mobius.