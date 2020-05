Oppo presenta i nuovi A91, A72 ed A52, in Italia dal 22 Maggio

Oppo ha annunciato oggi i nuovi smartphone della linea A 2020, gli A91, A72 ed A52, che saranno disponibili nel nostro paese a partire dal prossimo 22 Maggio. Si tratta di tre smartphone molto simili tra di loro. A cambiare, come avvenuto anche in altre circostanze, è il comparto fotografico.

A52 ed A72 sono basati sul processore Qualcomm Snapdragon 655, accompagnati da 4 gigabyte di RAM, batteria da 5000 mAh, lettore perle impronte digitali laterale e schermo IPS da 6,5 pollici Full HD+ IPS.

A52 include una fotocamera posteriore a quattro lenti da 13+8+2+2 megapixel, ed arriverà nei negozi solo con la variante da 64 gigabyte di memoria. Sull'A72 invece troviamo quattro lenti da 48+8+2+2 megapixel e 128GB di storage.

Oppo A91 invece rappresenta l'offerta di punta della serie, ed include uno schermo AMOLED da 6,4 pollici Full HD+, con notch e lettore per le impronte digitali. Mistero intorno al processore, che non viene menzionato, mentre per quanto concerne la memoria arriverà sul mercato con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. A livello fotografico anche in questo caso sono presenti quattro lenti. il principale da 48 megapixel, accompagnato da un ultra grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2MP per le macro e la profondità.

Veniamo ai prezzi: A52 costerà 199 Euro, A72 279 Euro ed infine A91 329 Euro. L'arrivo in Italia è in programma il 22 maggio.



Non è chiaro se potranno essere acquistati sullo store Oppo aperto da qualche giorno su Amazon Italia.