Oppo presenta il nuovo sistema operativo ColorOS 7 basato su Android: al via la beta

Oppo ha presentato nel corso di una conferenza tenuta a Nuova Delhi il nuovo sistema operativo ColorOS 7 basato su Android. Si tratta della prima volta che l'OS proprietario viene mostrato al di fuori del territorio cinese, e per l'occasione è stato arricchito con una serie di interessanti novità.

"OPPO ha cercato di ottimizzare complessivamente ColorOS, per renderlo più veloce e fluido per gli oltre 300 milioni di utenti nel mondo", ha detto Martin Liu, Senior Strategy Manager di OPPO ColorOS. "Questo aggiornamento non solo reinventa il design del sistema ma aumenta anche l'esperienza audiovisiva e di gioco. In più, abbiamo portato ai nostri utenti molte funzioni localizzate adeguate alle loro esigenze specifiche, e continueremo ad estendere questi sforzi di localizzazione."

ColorOS 7 sfoggia un'interfaccia grafica più leggera, che consentirà agli utenti di focalizzarsi di più sui contenuti. E' presente anche la Dark Mode, che apre le porte ad un'esperienza di lettura rilassante in tutte le condizioni di luminosità, ma è anche possibile personalizzare totalmente le icone.

A livello di funzionalità troviamo la nuova sveglia sensibile alle condizioni meteorologiche, che regola automaticamente il suono in base al tempo. Il nuovo Artist Wallpaper Project permette invece agli utenti di esplorare un'ampia gamma di sfondi dinamici che cambiano col passare del tempo o con un semplice tocco. Il design tattile aiuta la realizzazione di suoni di risposta al tocco più chiari e nitidi e ad un'esperienza touch più realistica. A questi si aggiungono nuove animazioni per la ricarica, la cancellazione delle app ed il meteo.

Oppo ha collaborato con il designer audio Epic Sound per migliorare il comparto audio, ed i nuovi effetti sonori ispirati alla natura offrono un'esperienza di ascolto più confortevole.

La funzione oMem si adatta alle abitudini degli utenti e sposta le risorse del sistema in maniera efficiente. Oppo stima un utilizzo della RAM potenziato del 40% grazie a questo sistema.

Dal fronte della privacy è presente Private Safe che trasferisce foto, video, audio ed altri in una zona sicura nella cartella di archiviazione, bloccando l'accesso con l'app.

Sono in arrivo delle interessanti funzioni per migliorare le immagini e video. AI Beautification 2.0 identifica l'ambiente e misura la luce per regolare l'esposizione ed i filtri alla tonalità della pelle, mentre Ultra Night riduce il rumore per le foto scattate in condizioni di scarsa luminosità. Soloop è il nuovo video editor smart di Oppo che semplifica le riprese video e l'editing.

ColorOS 7 sarà installato su oltre 20 modelli di smartphone, sui modelli delle serie Reno, Find, F, K e A nelle regioni di Cina, Asia meridionale, Sud-est asiatico, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente. A partire dal 26 novembre, gli utenti in queste regioni avranno la possibilità di sperimentare la versione di prova.