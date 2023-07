Oppo presenta Pad 2, il nuovo tablet con display da 11,6 pollici da 7:5

Dopo la presentazione dei nuovi auricolari Oppo Enco Air3, Oppo ha tolto il velo dal suo nuovo tablet: Oppo Pad 2. Dotato di display con aspect ratio 7:5 e dell’SoC Dimensity 9000, è già disponibile in preordine sull’Oppo Store.

A livello tecnico, siamo di fronte al primo tablet con display da 7:5, che offre uno schermo di dimensioni con un’area di visualizzazione ampliata di quasi il 10% rispetto ai tradizionali tablet con aspect ratio di 16:10. I vantaggi di questa scelta sono tanti e, come spiegato da Oppo, l’aspect ratio rimane costante a circa 7:5 sia in modalità a schermo intero che in split-screen.

Lo schermo è da 11,61 pollici ed è dotato di una risoluzione di 2800x2000 pixel per immagini ultra nitide e dettagli migliorati. Garantito anche il supporto alla frequenza di aggiornamento di 144Hz e cinque livelli di regolazione della frequenza di aggiornamento adattiva. Garantita anche un’accuratezza del colore elevata: lo schermo supporta 1,07 miliardi di colori ed ha ottenuto la certificazione TUV Rheinland per soddisfare lo standard Low Blue Light.



Oppo Pad 2 è anche dotato di quattro altoparlanti simmetrici con cavità sonora da 8,0cc e supporto Dolby Vision HDR e Dolby Atmos.

La piattaforma Dimensity 9000 è dotata di un ultra-core che funziona a 3,05 GHz ed è abbinata ad alta velocità LPDDR5 e la memoria UFS3.1.

A livello di batteria, è dotato di una cella da 9510mAh in grado di supportare fino a 12,4 ore di riproduzione video continua con una ricarica completa, a cui si aggiunge la ricarica flash SUPERVOOC da 67W per caricare la batteria al 100% in 81 minuti.

Arrivano insieme ad Oppo Pad 2 anche la Smart Touchpad Keyboard che può essere collegata in modo semplice e rapido al tablet, ma anche la oppo Pencil che offre un’esperienza di scrittura più naturale e che supporta angoli di scrittura laterali da 0 a 60 gradi. Infine, troviamo anche la Oppo Pad 2 Smart Case.



Dal 4 al 16 luglio è possibile preordinare OPPO Pad 2 in esclusiva su OPPO Store a un prezzo consigliato di 599,99€. Con l’acquisto si riceverà, incluso nel prezzo di acquisto, OPPO Pad 2 Smart Touchpad Keyboard (del valore di 149,99€), OPPO Pencil (del valore di 99,99€) e la custodia protettiva OPPO Pad 2 Smart Case (del valore di 49,99€).

Ma le promozioni non finiscono qui, dal 17 al 31 luglio, acquistando OPPO Pad 2 ad un prezzo consigliato di 599,99€ si riceveranno in omaggio OPPO Pad 2 Smart Touchpad Keyboard e OPPO Pencil.