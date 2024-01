Oppo presenta Pad Neo: il nuovo tablet di fascia media con schermo da 11,4 pollici

Oppo lancia oggi in Italia il nuovo tablet di fascia media, l’Oppo Pad Neo. Il dispositivo è dotato di uno schermo ReadFit da 11,4 pollici da 2,4K con aspect ratio di 7:5 e contornato da altoparlanti quadrupli Dolby Atmos.

Il pannello garantisce un’area di visualizzazione estesa grazie all’aspect ratio versatile: i 7:5 rispetto ai 5:3 infatti offrono quasi il 7% di area di visualizzazione in più e, grazie alle proporzioni che ricordano quelle di un libro, garantiscono un’esperienza visiva più familiare che rimane inalterata sia che lo si posiziona orizzontalmente che verticalmente o in split-screen. La risoluzione è di 2408x1720 pixel con densità di 260ppi e gamma cromatica NTSC del 96%, a cui si aggiunge una luminosità di picco di 400 nits. Il display è anche il primo a ricevere la certificazione Circadian Friendly e Full Care Display 2.0 di TUV Rheinland, che riconosce l’esperienza nel rispetto degli occhi degli utenti.

Oppo punta ancora sull’integrazione tra i vari dispositivi: quando viene posizionato vicino ad uno smartphone compatibile, si connette automaticamente per consentire di accedere ad una serie di funzioni cross-device. Presente anche la funzione Screen Mirroring per specchiare il display del telefono sul tablet.

Sotto la scocca troviamo un caricatore SuperVOOC da 33W ed una potente batteria da 8000 mAh, che offre una ricarica rapida ed un utilizzo prolungato. Il processore è il MediaTek Helio G99, mentre il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera anteriore e posteriore da 8 megapixel.

Il nuovo OPPO Pad Neo 8GB+128G (4G LTE), in occasione del lancio, è disponibile per l'acquisto a partire da oggi, 29 gennaio, fino al 14 febbraio, in esclusiva su OPPO Store al prezzo speciale di 299,99€, in bundle con OPPO Enco X Black e una cover.