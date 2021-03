Oppo presenta la serie Find X3: le specifiche tecniche dei tre modelli

Oppo, nel corso dell’evento tenuto questa mattina, ha presentato la nuova gamma Oppo Find X3 Series, composta dagli OPPO Find X3 Pro 5G, OPPO Find X3 Neo 5G e OPPO Find X3 Lite 5G, che arriveranno sul mercato nel corso delle prossime settimane.

Il modello top di gamma della serie è l’Oppo Find X3 Pro 5G, che fa del design premium, la fotocamera quadrupla ed il display immersivo i suoi punti cardine. Il piatto forte è rappresentato dal comparto fotografico, composto da due lenti primarie da 50 megapixel (grandangolare ed ultragrandangolare) che sfruttano il sensore Sony IMX 766, mentre fronte software troviamo l’elaborazione delle immagini e video a 10 bit, che è solitamente presente nelle fotocamere DSLR professionali e che permette di registrare video ad alta qualità con gamma dinamica ed ampia profondità di colore.

Lo smartphone consente anche di registrare video in 4K ed offre un’ampia gamma di colori dinamici e registrazione video in formato log che offre il pieno controllo dell’ISO, il bilanciamento del bianco, la velocità dell’otturatore e la messa a fuoco.

Le fotocamere da 50 megapixel si mixano con il display da 1 miliardo di colori dell’Oppo Find X3 Pro 5G, con refresh rate di 120Hz e risoluzione QHD+.

Sotto la scocca troviamo la piattaforma Qualcomm Snapdragon 888 5G, mentre la batteria è da 4500 mAh, con supporto alla ricarica SuperVOOC 2.0 Flash Charge da 65W. E’ presente anche la AirVooc Wireless Flash Charge da 30W e la ricarica inversa.

Al fianco dell’Oppo Find X3 Pro 5G, troviamo anche gli Oppo Find X3 Neo 5G ed Oppo Find X3 Lite 5G.

Su Oppo Find X3 Neo 5G è presente una fotocamera quadrupla basata sul sensore Sony, a cui si aggiunge la stabilizzazione dell’immagine sia ottica che elettronica. Lo schermo AMOLED è invece da 90Hz con compatibilità HDR10 e ricarica SuperVOOC Flash 2.0 da 65W.

Infine, Oppo Find X3 Lite 5G include le migliori funzioni della serie Find X3 ad un prezzo più accessibile. Anche qui Oppo ha montato una fotocamera quadrupla con imaging IA e ricarica SuperVOOC 2.0 Flash Charge da 65W, mentre come processore è presente lo Snapdragon 765G.

“OPPO Find X3 Series offre una nuova user experience che integra caratteristiche tecnologiche all’avanguardia e un design dall’eleganza futuristica. Per realizzare questa nuova lineup di smartphone, OPPO ha ascoltato minuziosamente le esigenze e i bisogni dei propri utenti che oggi richiedono device performanti, in grado di seguirli in tutte le attività, ma allo stesso tempo eleganti, moderni e unici nel design. OPPO Find X3 Pro 5G è un capolavoro aerodinamico, realizzato da un unico pezzo di vetro che scorre senza soluzione di continuità in una curva continua, che prende ispirazione dallo spazio. L’apice della bellezza del suo design è nel punto in cui il vetro si curva e scorre attorno al comparto della doppia fotocamera, creando delle forme mai viste prima. Per la progettazione e creazione del design curvo nel vetro della scocca posteriore, OPPO ha utilizzato un processo chiamato “mappatura del punto UV”, proiettando un’immagine 2D su una superficie 3D. Questo metodo ha reso possibile dividere la superficie della curvatura in più di 2.000 punti singoli, ognuno dei quali è stato regolato individualmente per offrire livelli incredibili di precisione. Modificando minuziosamente ciascuno di questi punti, la curva perfetta e ininterrotta che stavamo cercando è diventata realtà. In aggiunta, è stato utilizzato anche un processo tecnologico avanzato che viene utilizzato nell’industria automobilistica chiamato “analisi zebra”, un metodo che proietta strisce su una superficie in modo che sia possibile analizzare la continuità tra due superfici e di misurare il livello di levigatezza con cui due queste si uniscono. Con OPPO Find X3 Pro 5G siamo riusciti a disegnare l’impossibile” ha affermato Adolfo Binni, head of product marketing di Oppo Italia.