Oppo presenta SuperVOOC 240W e 150W: la ricarica per smartphone più veloce al mondo

A pochi giorni dalla presentazione della gamma Oppo Find X5, Oppo al Mobile World Congress 2022 ha svelato alcune innovazioni molto interessanti nel campo della ricarica rapida: si tratta del SuperVOOC 150W, il sistema Battery Health Engine e SUPERVOOC 240W.

Nel corso della conferenza, Oppo ha spiegato di aver integrato la tecnologia Battery Health Engine all’interno di SUPERVOOC 150W flash charge, e permette alla batteria di mantenere l’80% dell’integrità e capacità originale anche dopo 1.600 cicli di ricarica. Si tratta di un raddoppiamento dello standard di settore, oltre che una protezione aggiuntiva alla durata della batteria.

SuperVOOC 150W con Battery Health Engine si basa su una tecnologia di ricarica diretta con pompe di carica, in grado di supportare fino a 20V/7.5A, ed è in grado di caricare una batteria da 4500 mAh dall’1 al 50% in cinque minuti e fino al 100% in 15 minuti. L’adattatore sfrutta il nitruro giallo per ridurre le dimensioni dello stesso adattatore a quasi quale del SUPERVOOC della generazione precedente da 65W.

Il sistema Battery Health Engine migliora la gestione della batteria ed include a sua volta due tecnologie (Smart Battery Health Algorithm e Battery Healing Technology) che migliorano durata, sicurezza e prestazioni ottimizzando hardware e software.

Smart Battery Health Engine può tracciare in tempo reale il potenziale elettrico tramite l’elettrodo negativo all’interno, per poi regolare in maniera dinamica la corrente di carica, al fine di garantire una durata della vita della batteria più lunga ed una velocità di ricarica maggiore.

Battery Healing invece utilizza la batteria partendo dal sistema interno e migliorando la formula dell’elettrolita: in questo modo gli elettrodi vengono continuamente riparati durante i cicli di ricarica e scarica. In questo modo si riduce l’usura degli elettrodi positivi e negativi della batteria, a fronte di un miglioramento delle prestazioni ed un prolungamento della durata.

SUPERVOOC 240W flash charge rappresenta invece un’altra evoluzione e tecnologica del settore. Caricando una batteria da 4500 mAh dall’1 al 100% in circa nove minuti, il SUPERVOOC 240W è secondo Oppo un nuovo passo verso la ricarica rapida sicura ed efficiente.

”La tecnologia nell’ambito della ricarica degli smartphone si sviluppa costantemente e a un ritmo sempre maggiore, e le aspettative degli utenti rispondono di conseguenza. Per questo motivo, dal lancio della ricarica flash VOOC nel 2014, OPPO ha lavorato a un’esperienza di ricarica a tutto tondo, guidando lo sviluppo di tecnologie sempre più innovative. Continueremo a spingere i limiti, affrontando attivamente i problemi emergenti come il deterioramento della durata della batteria e fornendo agli utenti soluzioni di ricarica sicure, efficienti e smart che vanno oltre la velocità.” Ha commentato Jeff Zhang, Chief Charging Technology Scientist di OPPO.