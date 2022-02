Oppo presenta Watch Free: il nuovo smartwatch per monitorare e migliorare il sonno

Oppo annuncia oggi il lancio di Watch Free, il nuovo dispositivo indossabile con funzione di monitoraggio del sonno che può essere già acquistato su Amazon e su Oppo Store. Si tratta di uno smartwatch descritto come "perfetto per i giovani" grazie al rapporto qualità/prezzo e le funzioni incluse.

Tra tutte figura la funzione OSleep che monitora attivamente il sonno per migliorarne la qualità.

OSleep è un'innovativa funzione, di livello professionale, che può effettuare il monitoraggio e l'analisi del sonno in ogni sua fase, ma non è tutto perchè può anche valutare il rischio di russamento grazie ai sensori professionali mixati agli algoritmi avanzati che sono in grado di rilevare in modo tempestivo le anomalie nel riposo per suggerire le soluzioni più opportune.

Lo smartwatch però aiuta anche a rilevare tempestivamente i problemi di respirazione durante il sonno: un sensore tiene traccia del livello di saturazione dell'ossigeno, un altro rileva la frequenza cardiaca ed un algoritmo valuta il rischio di russamento con l'ausilio di uno smartphone che registra i rumori emessi.

Oppo Watch è anche in grado di inviare dei promemoria per andare a letto e analizza le eventuali difficoltà nell'addormentarsi, la durata e le fasi ma anche il monitoraggio dei movimenti oculari rapidi.

A livello tecnico è presente una batteria che garantisce fino a 14 giorni di autonomia, il supporto ad oltre 100 modalità di allenamento ed un display AMOLED HD da 1,64 pollici. Il dispositivo, disponibile nella colorazione Vanilla e Black, ha un prezzo consigliato al pubblico di 99,99 Euro e può essere acquistato anche su Amazon.