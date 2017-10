Oppo: presentato il nuovo smartphone border-less F5

ha presentato oggi in via ufficiale il nuovo smartphone della linea F, l’F7, che sarà disponibile però solo in alcuni mercati selezionati, come le Filippine. Il dispositivo è molto simile all’ R11S , a partire dallo schermo con aspect ratio di 18:9 e fotocamera frontale da ben 20 megapixel.

Parlando dello schermo, ha una diagonale di 6 pollici con risoluzione di 2160x1080 pixel, davvero un risultato ragguardevole se si considera che a livello di dimensioni è grande quanto un dispositivo con pannello frontale da 5,5 pollici.

A differenza dei predecessori, l’OPPO F5 ha solo una fotocamera frontale, il che non lo rende il compagno ideale per gli appassionati di selfie. Il sensore frontale, comunque da 20 megapixel, è comunque superiore a quello posteriore da 16 megapixel, e garantisce il riconoscimento facciale grazie alla tecnologia integrata.

Proprio sul riconoscimento facciale, il software lo effettua in maniera veloce e precisa attraverso 200 punti, insieme all’intelligenza artificiale.

Il resto della scheda tecnica non è particolarmente degno di noto. Il dispositivo è alimentato dal processore octa-core MediaTek MT6763T, accompagnato da 4 o 6 gigabyte di RAM a seconda della versione scelta e memoria interna da 32 o 64 gigabyte. A livello software, troviamo Android 7.1 Nougat.

Il costo del dispositivo sarà di 310 Dollari, ed arriverà nei negozi nelle colorazioni Oro, Rosso e Nero.