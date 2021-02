OPPO potrebbe presentare la gamma Find X3 a marzo: ecco specifiche e prezzi

La serie di smartphone OPPO Find X3 potrebbe essere presentata in data 11 marzo, stando agli ultimi poster trapelati su Weibo, e data la prossimità di tale giornata online sono stati diffusi anche diversi dettagli sulla possibile scheda tecniche di tutti e tre i modelli che comporranno questa formazione ammiraglia dell’azienda cinese.

Stando infatti a quanto diffuso da 91mobiles, la gamma sarà composta dai modello OPPO Find X3 Pro, Find X3 Lite e Find X3 Neo. Il modello di punta sarà ovviamente il primo citato, il quale dovrebbe sfoggiare uno schermo OLED QHD+ da 6,67 pollici con refresh rate adattivo di 120 Hz, mentre sotto la scocca dovrebbe presentare il SoC Qualcomm Snapdragon 888, tagli di memoria fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida wireless da 65 W e 30 W. Il prezzo dovrebbe aggirarsi dai 1.000 ai 1.200 Euro.

OPPO Find X3 Lite dovrebbe essere invece dotato di pannello OLED a 90 Hz da 6,5 ​​pollici, chip Qualcomm Snapdragon 765G, batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 65 W, modulo posteriore con quattro fotocamere di cui la principale da 64 MP e sensore anteriore da 32 MP. Il prezzo, in questo caso, si aggirerebbe tra i 400 e i 500 Euro per la configurazione con 8 GB + 128 GB.

Infine, di OPPO Find X3 Neo 5G non si sa ancora niente lato specifiche tecniche ma online sono già trapelati i render che potete vedere anche in copertina e anche il possibile prezzo, pari a 700-800 Euro per la variante da 12 GB di RAM + 256 GB di memoria interna. Essendo tutte mere indiscrezioni di mercato, però, invitiamo a prenderle cum grano salis.

Ricordiamo che altri rumor recenti parlavano anche della possibile collaborazione tra Sony e OPPO per l’implementazione in esclusiva momentanea del sensore IMX789. Intanto, poco più di una settimana fa abbiamo provato con mano il primo smartphone con schermo estendibile OPPO X 2021.