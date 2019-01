Oppo presenterà una fotocamera con zoom ottico 10x il 16 gennaio?

Dopo aver portato anche in Italia RX17 Pro, la società cinese sembra essere pronta a presentare un nuovo smartphone con una fotocamera con zoom ottico 10x. Stando a diverse fonti, l'annuncio dovrebbe avvenire il prossimo 16 gennaio nel corso di un evento a Pechino, in Cina.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e di MyDrivers, Oppo avrebbe già inviato i primi inviti alla stampa, che potete vedere qui sotto. Vi ricordiamo che l'attuale configurazione progettata da Oppo per i suoi smartphone è la seguente: una fotocamera principale da 12 Megapixel con apertura variabile, esattamente come nel top di gamma Samsung, capace di modificare l'apertura da f/1.5 a f/2.4 seguita da una fotocamera da 20 Megapixel con apertura f/2.6, non controllabile direttamente, che viene impiegata, probabilmente, per sfruttare lo zoom 2x, accessibile con un semplice tap nel software della fotocamera.

Non bastasse questo, l'ultimo modulo installato è un sensore ToF 3D, che utilizza rilevatori laser e a infrarossi per scansionare l'ambiente e i volti. Non si tratta di una fotocamera, quanto più di un'unità deputata alla misurazione degli spazi, una novità su smartphone ma non del tutto. Per chi segue il mondo tecnologico, è la stessa tecnologia dietro all'ormai fallito Project Tango di Google, che cercava di dotare comuni tablet e smartphone della capacità di tracciare e immagazzinare gli ambienti tridimensionali.

Insomma, l'arrivo di una fotocamera con zoom ottico 10x sarebbe un grande passo in avanti per Oppo. Staremo a vedere, a quanto pare non ci resta che attendere poche ore per saperne di più.