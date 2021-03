Oppo è diventato il produttore di smartphone numero 1 in Cina, secondo Counterpoint

Il mercato smartphone in Cina sta cambiando rapidamente in questo 2021: con i duri colpi dati dall’amministrazione Trump a Huawei, infatti, i vari brand asiatici stanno vedendo la propria quota di mercato salire o scendere rapidamente. Tra di essi, a giovarne particolarmente sarebbe Oppo.

Secondo un’analisi recente condotta da Counterpoint Research, infatti, la caduta del colosso di Shenzhen dal 46% della quota di mercato in Cina nel secondo trimestre del 2020 al 16% di gennaio 2021 avrebbe comportato una crescita parallela di marchi come Xiaomi, Vivo e Oppo, dove quest’ultimo, secondo le ultime analisi, deterrebbe circa il 21% del market share nel mercato domestico, per una crescita month-on-month delle vendite del 33% e year-on-year del 26%. Di conseguenza, si prospetta una quota ancor più elevata nel corso dei prossimi mesi.

Tutto ciò sarebbe dovuto anche all’adozione di una strategia di mercato differente rispetto a quella pre-crollo di Huawei da parte di Oppo: dove, infatti, Huawei non sembra avere più voce in capitolo il brand rivale sta riempiendo i buchi con smartphone dal rapporto qualità-prezzo allettante per ogni fascia di prezzo, offrendo anche modelli con supporto alla rete mobile 5G a una cifra alquanto competitiva.

Ora sarà decisamente interessante vedere come proseguirà la scalata del marchio: tra una settimana, infatti, verrà presentata anche la serie Find X3, mentre tra i prodotti più sperimentali ma comunque particolarmente attesi dagli appassionati c’è anche Oppo X 2021, il primo smartphone con display estensibile al mondo da noi provato a metà febbraio.

Insomma, l’azienda ha tutti i requisiti necessari per giocarsi il primo posto tra i brand produttori di smartphone in Cina. Riuscirà a mantenere questo ritmo o a migliorare? Sarà solo il tempo a dircelo.