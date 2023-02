OPPO promette: 'da Find N2 Flip in poi, il nostro focus sarà sugli smartphone pieghevoli'

Con l'arrivo in Italia di OPPO Find N2 Flip e la release, per ora limitata al solo mercato cinese, di OPPO Find N2, pare che OPPO voglia fare sul serio con gli smartphone pieghevoli. La nuova strategia del colosso cinese, che pone al centro i foldable, viene oggi confermata da un dirigente dell'azienda.

In un'intervista rilasciata a Forbes, Billy Zhang, direttore della sezione Overseas Sales di OPPO, ha spiegato che OPPO metterà al centro della sua crescita i pieghevoli dal 2023 in poi. Ciò non significa, ovviamente, che il produttore non realizzerà più alcuno smartphone tradizionale (anzi, l'imminente lancio degli OPPO Find X6 conferma il contrario), ma che i device foldable avranno un ruolo speciale nel business della compagnia.

Zhang ha spiegato che la decisione della compagnia dipende essenzialmente dalle potenzialità di crescita del settore foldable nel mondo: il 2022, per esempio, è stato un anno di declino nelle vendite degli smartphone, ma i pieghevoli sono comunque riusciti ad aumentare le proprie quote di mercato tanto in Cina quanto all'estero. Con un aumento delle vendite e una maggiore propensione all'acquisto da parte dell'utenza, quest'anno OPPO si è sentita più "sicura" nel portare Find N2 Flip anche in occidente, dopo che il primo device della linea Find N era rimasto bloccato nel mercato cinese.

Zhang ha poi aggiunto che "siamo fiduciosi nell'evoluzione di questi prodotti e delle tecnologie legate agli smartphone pieghevoli. È per questo che, in futuro, proprio i telefoni foldable diventeranno una delle nostre priorità in termini di strategia commerciale, di investimenti sui prodotti e di marketing".

Sembra però che OPPO sia più fiduciosa negli smartphone clamshell come Find N2 Flip che in quelli "a portafoglio" come Find N e Find N2, che proprio per questo sono rimasti bloccati al solo mercato cinese: "se guardiamo da vicino l'esperienza utente su uno smartphone "flip", essa offre un senso di familiarità con quella degli smartphone tradizionali, garantendo però una maggiore compattezza e un design attraente. Significa anche che l'utente non deve imparare nulla di nuovo per poter testare con mano la nuova esperienza dei pieghevoli", conclude Zhang.