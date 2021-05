OPPO, al via le promozioni estive con la Serie Find X3 e i nuovi wearable

Oppo, reduce da un incredibile trimestre, concluso al quarto posto fra i migliori produttori di smartphone in Europa, è pronta a lanciare una nuova promozione estiva sui nuovi smartphone della Serie Find X3 e su Oppo Watch. In regalo prodotti dell'ecosistema Oppo fra cui gli auricolari TWS Enco W51 o la nuova Oppo Band Sport. Scopriamo i dettagli.

Chi acquisterà il nuovo Oppo Find X3 Neo 5G, ad esempio, riceverà "in regalo OPPO Enco W51, gli auricolari True Wireless con ricarica wireless e cancellazione del rumore, per un valore commerciale di 129,90 Euro".

Se invece siete interessati all'acquisto di OppoFind X3 Lite 5G, la promozione estiva di Oppo vi permetterà di "ricevere in omaggio OPPO Band Sport, la nuova smartband con numerose funzioni di monitoraggio e workout, con valore commerciale pari a 49,00 Euro".

In entrambi i casi, per gli acquisti effettuati da maggio a dicembre 2021, si riceverà anche la copertura Oppo Care Light, che garantisce la sostituzione dello schermo entro i primi 3 mesi anche in caso di danni accidentali.

Qualora vi servisse uno smartwatch, la promozione include anche OPPO Watch. "Lo smartwatch con Android Wear che vanta un intero mondo di applicazioni e funzioni, è disponibile al prezzo consigliato di 299,00€ con in omaggio OPPO Enco W11, gli auricolari True Wireless che garantiscono un’esperienza d’ascolto immersiva, per un valore commerciale di 39,90€.

Inoltre, grazie alla partnership con Coincasa, il brand italiano di Coin dedicato all’home decoration, acquistando OPPO Band, nella versione Sport (49,90€) o in quella Style (69,90€) fino al 30 maggio, è possibile ottenere un voucher del 15% per tutti gli acquisti online effettuati su Coincasa.it. Un regalo perfetto per arredare la propria casa con stile grazie al ricco assortimento che spazia dalla tavola alla biancheria e tessuti d'arredo, dalla decorazione ai complementi".

Le promozioni sono valide fino a domenica 30 maggio. Per maggiori informazioni, è disponibile il portale dedicato all'iniziativa.